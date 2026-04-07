가평군, 제11기 지역사회보장협의체 출범

민간위원장에 김구태 위원 선출

경기 가평군은 지난 6일 '제2차 지역사회보장협의체 대표협의체 회의'를 열고 제11기 위원 위촉식과 민간공동위원장 선출을 진행했다.

가평군아 지난 6일 '제2차 지역사회보장협의체 대표협의체 회의'를 열고 있다. 가평군 제공 AD 원본보기 아이콘

2026년 새롭게 구성된 제11기 대표협의체는 총 19명 규모다. 앞으로 2년간 가평군 지역사회보장협의체를 이끌어갈 민간공동위원장으로는 김구태 위원(전 10기 지역사회보장협의체 공동위원장)이 선출됐다.

이날 회의에서는 당연직 위원을 제외한 위촉직 위원 7명에 대한 위촉장 수여가 진행됐으며, 전문위원회 선정과 '제6기 가평군 지역사회보장계획' 수립을 위한 용역 착수 보고가 이어졌다.

김구태 신임 위원장은 "11기 위원들과 협력해 소외계층 발굴과 복지 사각지대 해소에 앞장서겠다"며 "민과 관이 힘을 합쳐 복지사업 분야가 조화롭게 어우러질 수 있도록 위원장으로서 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

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공공 공동위원장인 서태원 가평군수는 "다양한 분야에서 복지 증진을 위해 중추적 역할을 맡아주신 위원님들의 위촉을 축하드린다"며 "남녀노소 모두가 행복한 힐링의 도시 가평을 만들기 위해 모든 민관 위원이 함께 노력해주길 바란다"고 당부했다.

가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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