경기도교육청, ‘2026 경기도교육감기 육상대회’ 개막

제2의 조엘 진을 찾아라…1050명 꿈나무들의 도전

학교체육 일상화·엘리트 체육 인재 발굴 등 균형적 체육환경 조성

경기도교육청(교육감 임태희)이 7일부터 9일까지 3일간 가평종합운동장에서 '도전·성장·안전'을 주제로 학교체육 활성화와 미래 체육 인재 발굴을 위한 '2026 경기도교육감기 육상대회'를 개최한다.

임태희 경기도교육감이 7일 가평종합운동장에서 '도전성장안전'을 주제로 학교체육 활성화와 미래 체육 인재 발굴을 위한 '2026 경기도교육감기 육상대회'에서 인사말을 하고 있다. 경기도교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 대회는 경기도교육청이 주최하고 경기도육상연맹 주관하며 도내 25개 교육지원청에서 일반학생과 학생선수 등 모두 1050여 명이 참가한다. 도교육청은 이번 대회를 통해 제55회 전국소년체육대회에 출전할 경기도 대표 선수를 최종 선발할 예정이다.

또한 ▲학교체육 일상화 ▲학생 선수 경기력 향상 ▲미래 체육 인재 발굴 지원을 통해 일반학생을 위한 학교체육과 엘리트 체육의 균형 있는 성장을 도모할 방침이다.

도교육청은 대한민국 육상 국가대표 '나마디 조엘 진' 선수가 초등학교 시절 본 대회를 통해 육상에 입문하고 단거리 유망주로 성장한 사례처럼, 이번 대회 역시 육상 꿈나무들이 꿈과 목표에 도전하는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

이날 개회사에서 임태희 교육감은 "오늘처럼 운동하기 좋은 날, 여러분의 열정과 도전이 더욱 빛나길 바란다"면서 "서로를 응원하며 끝까지 최선을 다하는 값진 시간이 되길 바란다"고 격려했다.

AD

도교육청은 앞으로 학교체육이 일상에서 자연스럽게 실천될 수 있도록 지원을 강화하고, 일반학생과 학생선수가 함께 성장하는 건강한 체육 환경 조성에 지속적으로 힘쓸 방침이다.

의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>