브랜드 체험 프로그램 확대

어린이 건축수업·이세돌 강연

삼성물산 삼성물산 close 증권정보 028260 KOSPI 현재가 268,500 전일대비 5,500 등락률 +2.09% 거래량 344,933 전일가 263,000 2026.04.06 15:30 기준 관련기사 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 에버랜드, 새로운 '사파리월드' 1일 오픈…동물복지·몰입감 강화 [특징주]종전 기대감에 건설주 급등...대우건설 17%↑ 전 종목 시세 보기 건설부문은 서울 송파구 문정동에 있는 주거 문화 전시관 '래미안갤러리'에서 오는 7월12일까지 관람객이 직접 집과 관련된 생활 방식을 보고 느낄 수 있는 전시를 진행한다고 7일 밝혔다.

이번 전시는 '생활의 일부(A Part of [Life])'라는 주제로 열린다. 관람객은 색깔과 향기, 전시물 등을 다르게 꾸민 네 가지 공간에서 따뜻함, 설렘, 여유, 위로라는 감정을 체험할 수 있다. 간단한 질문에 답하며 자신이 어떤 집과 생활 방식을 좋아하는지 알아보는 성향 검사도 할 수 있다.

삼성물산이 서울 송파구 문정동 래미안갤러리에서 오는 7월12일까지 올해 첫 전시 'A Part of [Life]'를 선보인다. 사진은 전시 공간 모습. 삼성물산 AD 원본보기 아이콘

어린이부터 어른까지 나이에 맞는 체험 행사도 마련됐다. 어린이와 청소년을 위한 '래미안 스쿨'에서는 게임 '로블록스'로 직접 집을 설계해 보는 수업과, 아치 모양 무드등을 만들며 건축 원리를 배우는 수업이 열린다. 어른 대상 '래미안 살롱'에서는 유리병 안에 돌과 식물을 넣어 장식하고 직접 만든 향기를 더하는 체험을 할 수 있다.

유명인 강연도 이어진다. 이달 16일 이세돌 전 바둑기사가 진행하는 '흔들리는 세상 속 나를 지키는 힘'에 대한 강연으로 시작한다. 이어 5월에는 이광민 정신과 의사의 가족 소통 심리학 관련 강연이, 6월에는 정우철 미술 작품 전시 해설가의 강연이 열린다. 전시 관람과 행사 참여 방법은 래미안 홈페이지에서 확인할 수 있다.

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정수연 래미안갤러리 소장은 "래미안갤러리는 주거 공간을 보여주는 곳을 넘어 라이프스타일과 감정·취향을 경험하는 공간으로 진화하고 있다"며 "앞으로도 차별화한 전시와 프로그램을 통해 라이프 스타일 큐레이터 역할을 확장할 것"이라고 말했다.

최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



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