'평택 스칼라스' 5월 1일까지 신청 접수

경기 평택시(시장 정장선)는 지난 6일부터 7일까지 미국 애니 라이트 스쿨(Annie Wright Schools, 이하 AWS) 본교 입학처장(Abigail Drivdahl)이 평택시청을 방문해 '평택 스칼라스(Pyeongtaek Scholars)' 장학생 선발과 관련한 설명회를 진행했다고 밝혔다.

평택시 미국 애니 라이트 스쿨 평택 스칼라스 설명회 개최. 평택시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 설명회는 평택시와 AWS가 협력해 추진 중인 장학 프로그램인 '평택 스칼라스'에 대한 시민들의 이해를 높이고, 관심 있는 학생과 학부모에게 실질적인 정보를 제공하기 위해 마련됐다.

설명회에서는 AWS의 전반적인 교육과정과 학교 운영, 교육 철학 등이 소개됐으며, '평택 스칼라스' 장학생 선발과 관련한 주요 내용도 함께 안내됐다. 또한 설명회에 참석한 시민들을 대상으로 질의응답 시간을 운영해 장학 프로그램과 학교 교육과정에 대한 궁금증을 해소하는 시간도 가졌다.

'평택 스칼라스'는 평택시와 AWS가 협력해 지역 학생들에게 글로벌 교육 기회를 제공하고, 미래 인재로 성장할 수 있도록 지원하기 위해 추진하는 장학 프로그램이다.

현재 '평택 스칼라스' 장학생 모집은 진행 중이며, 지원을 희망하는 학생은 2026년 5월 1일까지 애니 라이트 스쿨 본교 및 평택시청 누리집에서 신청할 수 있다.

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평택시는 이번 장학 프로그램이 시민들의 높은 관심을 바탕으로 많은 참여가 이어질 것으로 기대하고 있다.

평택=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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