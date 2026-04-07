아파트 66채·1인 1실 숙소 지원,

면접 없는 채용까지 지역 소비

인구 유입 효과 주목

안동병원이 우수 의료 인력 확보와 타지역 출신 임직원의 안정적인 지역 정착을 위해 주거·복지 인프라 확충에 힘을 쏟고 있다. 인력 유치에 그치지 않고 정주 여건까지 체계적으로 뒷받침하면서, 지역의 생활인구 확대와 소비 진작을 견인하는 역할까지 함께 수행하고 있다는 평가다.

인재를 품은 안동병원, 지역의 활력을 키우다 정주 여건 개선으로 외부 인력 안착 지원 생활인구 증대의 새 축 부상 AD 원본보기 아이콘

안동의료재단 안동병원은 안동 관내 아파트 66채를 확보한 데 이어 리모델링을 마친 통증센터(안동요양병원 분원), 용상안동병원, 전문 요양센터 등에 교육관 형태의 직원 숙소를 마련해 1인 1실 입주 환경을 제공하고 있다. 타지역에서 유입된 임직원들이 주거 불안 없이 안정적으로 근무하고 지역에 정착할 수 있도록 실질적인 기반을 구축한 셈이다.

병원 측은 이러한 정주 여건 개선이 단순한 복지 차원을 넘어 지역사회 전반에 긍정적인 파급효과를 낼 것으로 보고 있다. 외부 청년 인력의 유입이 지역 내 거주와 소비를 동반하면서 실질적인 소비층 형성으로 이어지고, 이는 곧 지역 상권 활성화와 인구 증가, 생활인구 증대의 선순환 구조를 만들어낼 수 있다는 판단에서다.

특히 이번 신규 간호사 채용은 의료계 최초로 '면접 없는 채용' 방식을 도입했다는 점에서 눈길을 끈다. 형식적인 평가 요소를 줄이고 직무 역량과 조직 적합성 중심의 채용문화를 정착시키려는 시도로, 의료계 인재 채용 방식에 새로운 전환점을 제시했다는 의미를 갖는다.

현재 2000여명의 임직원이 근무 중인 안동의료재단은 매월 평균 약 110억원 규모의 인건비를 집행하고 있다. 이는 지역 내 소비 여력을 확대하는 직접적인 경제 효과로 이어지는 것은 물론, 지역 의료기관이 지역경제의 한 축으로 기능하고 있음을 보여주는 대목이다.

안동병원은 이와 함께 신규 간호사 리프레시 특별휴가제, 전문간호사 양성 지원, 삼성 블루베리 몰, 아스텍 서비스(임직원 자녀 보호 서비스), 직장 보육시설 운영 등 다양한 복지제도를 통해 임직원의 근무 만족도와 조직 안정성을 높이고 있다. 단순한 고용을 넘어 일과 생활의 균형, 가족 돌봄, 경력 개발을 함께 지원하는 종합 복지 체계다.

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결국 안동병원의 정주 여건 개선 정책은 지방 의료기관이 의료서비스 제공을 넘어 고용 창출, 인구 유입, 소비 확대를 이끄는 지역 성장 거점으로 기능할 수 있음을 보여주는 사례로 읽힌다. 지방 도시의 지속가능성이 인재 유치와 정착에 달린 현실에서, 안동병원의 이런 시도는 의료 경쟁력 강화는 물론 지역경제 활성화와 생활인구 확대라는 두 축을 함께 견인하는 전략적 모델로 주목받고 있다.

영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr



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