삼성, SK, J&J 등 글로벌·대기업 현직자와 온라인 소통

경기 평택시(시장 정장선)는 기업 현직자들의 취업 멘토링을 통해 실질적인 취업 준비를 지원하고 인적 네트워크 형성 기회를 제공하기 위한 평택 청년-기업 이어드림 '온라인 소규모 멘토링 1기' 참여자를 오는 17일까지 모집한다.

'온라인 소규모 멘토링 1기' 참여자 모집. 평택시 제공 AD 원본보기 아이콘

평택 청년-기업 이어드림 사업은 '취업 멘토링 콘서트', '온라인 소규모 멘토링', '만남의 장' 등 총 3개 세부 사업으로 구성되어 청년들의 취업을 지원하는 프로그램이다.

'온라인 소규모 멘토링'은 지난 3월 21일 개최한 '취업 멘토링 콘서트'와 연계된 후속 프로그램으로, 이번 1기 진행을 시작으로 오는 5월과 6월에도 각각 2기와 3기를 순차적으로 운영할 예정이다.

이번 1기 멘토링은 오는 22일(수) 온라인(ZOOM)을 통해 진행되며, 평택에 거주하거나 활동 중인 19세부터 39세까지의 구직 청년 25명을 대상으로 한다. 5개의 글로벌·대기업 현직자들이 참여하며, 멘토 1명당 청년 5명이 참여하는 소규모 방식으로 운영된다. 이를 통해 취업 정보와 준비 전략, 직무 관련 질의에 대해 현직자의 생생한 경험과 실질적인 조언을 제공할 예정이다.

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참여 신청은 모집 포스터의 정보무늬(QR코드)를 통해 접수하면 되고, 신청 상황에 따라 조기 마감될 수 있다. 기타 자세한 사항은 평택시청 누리집을 참고하거나 청년정책과로 문의하면 된다.

평택=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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