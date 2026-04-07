봄의 봉은사에서, 7인의 선사를 만나다

'담선 대법회' 무여·혜국·불산 스님 등 법문

13일부터…한국 선 수행 전통 되짚는다

대한불교조계종 미래본부와 전국선원수좌회, 봉은사는 오는 13일부터 19일까지 서울 봉은사에서 '담선대법회'를 연다고 7일 밝혔다.

이번 법회는 지난해 조계사에서 열린 담선법회에 이어 마련됐다. 조계종 측은 중국에서 전래된 선불교의 흐름을 넘어 한국 불교가 이 땅에서 세운 수행 전통과 간화선의 기반을 짚는 자리가 될 것이라고 설명했다.

법회는 봉은사 법왕루와 특설무대에서 매일 오후 2시에 진행된다. ▲13일 금아 혜국 대선사(석종사 조실)를 시작으로 ▲14일 남명 정찬 대선사(대흥사 동국선원 유나) ▲15일 금곡 무여 대선사(축서사 조실) ▲16일 월송 일수 대선사(백양사 수좌) ▲17일 금산 지환 대선사(범어사 선덕) ▲18일 금모 불산 대선사(전국선원수좌회 상임대표) ▲19일 봉정 영진 대선사(백담사 기본선원 조실)가 법문에 나선다.

조계종 총무원장 진우스님의 발원으로 진행되는 이번 법회는 봉은사와 미래본부, 전국선원수좌회가 공동 봉행한다. 법회 참석 사부대중은 세계 평화와 국민 화합을 발원하는 '자비경'을 함께 합송할 예정이다.

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조계종 관계자는 "이번 법회가 한국 불교 선지식과 근세 선사들의 수행 전통을 돌아보는 한편, 오늘의 삶 속에서 마음을 다잡는 계기를 마련하는 데 초점을 맞췄다"고 밝혔다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



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