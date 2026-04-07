18홀 코스·편의시설 갖춘 체육시설 구축 완료

경기 남양주시는 지난 6일 화도읍 금남리 일원에서 '화도 파크골프장 개장식'을 성료했다고 7일 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 지난 6일 화도읍 금남리 일원에서 '화도 파크골프장 개장식'을 개최한 후 시타를 하고 있다. 남양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 화도읍 내 생활체육 기반을 마련하고 시민 누구나 쉽게 즐길 수 있는 여가 공간을 조성해 지역 공동체 활성화를 도모하고자 추진됐다.

이날 행사에는 주광덕 남양주시장을 비롯해 지역 주요 인사와 체육 관계자, 지역 주민 등 200여 명이 참석해 개장을 축하했다.

행사는 △화도농협 조합장배 파크골프대회 개회식 △화도 파크골프장 개장식 순으로 진행됐다. 개장식에서는 기념사와 감사패 수여, 테이프 컷팅, 기념 시타가 이어졌으며, 이후 파크골프장 시설 라운딩이 진행됐다.

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화도 파크골프장은 부지면적 1만2709㎡ 규모로, 18홀 코스와 주차장, 휴게공간 등을 갖춘 생활체육시설로 조성됐다. 사업은 2025년 10월부터 2026년 4월까지 추진됐으며 총 12억원의 사업비가 투입됐다.

주광덕 남양주시장이 지난 6일 화도읍 금남리 일원에서 '화도 파크골프장 개장식'에서 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공 원본보기 아이콘

주광덕 시장은 "북한강의 수려한 자연경관과 어우러진 화도 파크골프장은 지역주민분들뿐만 아니라 타 시·군에서도 찾는 명소로 자리매김할 것"이라며 "앞으로 남양주 파크골프 동호인의 급증하는 수요에 맞춰 파크골프장 시설 확충에 힘쓰겠다"고 말했다.

남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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