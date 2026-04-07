24시간 응급의료체계 구축·장애인 고용 확대 등 공로

인당의료재단 정흥태 부민병원 이사장이 국민훈장 목련장을 수훈하며 지역의료 발전에 대한 오랜 헌신이 조명됐다.

정흥태 이사장은 4월 7일 대한상공회의소에서 열린 '제54회 보건의 날 기념행사'에서 국민훈장 목련장을 받았다. 이번 행사는 보건복지부와 한국건강증진개발원이 공동 주최해 국민건강 증진과 보건의료 발전에 기여한 유공자를 발굴·포상하기 위해 마련됐다.

부민병원 정흥태 이사장이 국민훈장 목련장을 수훈하고 있다. 부민병원 제공 AD 원본보기 아이콘

정 이사장은 지역 필수의료 강화와 전문병원 역할 확대, 365일 24시간 응급의료체계 구축 등을 통해 국내 보건의료 서비스 질 향상에 기여한 공로를 인정받았다. 특히 상시 운영되는 응급의료체계를 구축해 지역 내 응급의료 공백을 해소하고, 환자 안전망을 강화한 점이 높이 평가됐다.

또 의료경영 혁신을 지속적으로 추진하며 지역사회 보건의료 발전에 기여한 것은 물론, 발달장애인 연주자들을 정직원으로 채용해 오케스트라 'THE 행복'을 창단하는 등 취약계층 일자리 창출과 장애인 복지 증진에도 힘써왔다. 의료기관의 사회적 책임을 실천하는 모범 사례로 평가받고 있다.

현재 부민병원그룹은 관절·척추 중심의 전문 진료 역량을 기반으로 전국 단위 의료 네트워크를 구축하고 있으며, 지역사회와 연계한 공공의료 활동과 환자 중심 의료서비스 제공을 확대해 나가고 있다.

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정흥태 이사장은 "지역사회와 국민 건강을 위한 필수의료 역할을 더욱 강화하고, 사회적 책임을 다하는 의료기관으로써 지속적인 노력을 이어가겠다"고 전했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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