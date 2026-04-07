포천시, 2026년 ‘미래 첨단도시’ 대전환 본격화

첨단 국방산업·교육발전특구·평화경제특구 ‘3대 핵심축’ 중심 도약

교육 투자 경기도 1위…‘방산 원스톱 플랫폼’으로 양질 일자리 창출

안보의 ‘인내’ 끝났다…2026년 첨단 국방·교육 거점으로 ‘대폭발’

경기 북부 최북단, 지난 70여년간 국가 안보를 위해 묵묵히 헌신해 온 포천시가 '규제와 희생'의 굴레를 벗고 대한민국 미래 산업의 중심으로 우뚝 서고 있다.

7일 포천시에 따르면 2026년 현재 포천시는 첨단 국방산업과 파격적인 교육 투자, 평화경제특구를 융합하며 지속 가능한 자족도시로의 대전환을 가속화하고 있다.

포천시가 지난 2월 '경기 국방벤처센터' 개소식을 열고 있다. 포천시 제공 AD 원본보기 아이콘

첨단 국방 산업-국가 방위산업 육성의 신성장 거점 도시

포천시가 2년간의 치밀한 준비 끝에 유치한 '경기 국방벤처센터'가 올해 2월 공식 개소하며 지역 산업 지형의 거대한 지각변동을 예고했다. 이는 단순히 공공 중심의 국방 구조에 머물지 않고 민간의 혁신 역량을 수혈하는 전진기지로, 첨단 무기체계 R&D부터 산·학·연 협력 생태계 구축까지 아우르는 '방산 원스톱 플랫폼'을 지향한다. 특히 '세계 4대 방산강국'이라는 국가적 목표와 궤를 같이하며, 기존 제조업 중심이던 포천의 산업 체질을 고부가가치 첨단 산업으로 탈바꿈시켜 청년들이 선호하는 양질의 일자리를 창출하는 마중물이 되고 있다.

이와 함께 포천시는 방위산업 전 주기를 포괄하는 '국방산업 혁신 클러스터' 지정을 목표로 행정 역량을 집중하고 있다. 국내 최대 규모의 군 훈련장과 한탄강 일대를 활용한 피지컬 인공지능(AI) 기반 경연, 국방부의 '50만 드론 전사 양성' 정책에 대응하는 디지털 트윈(DX) 기반 교육·훈련센터 구축, 그리고 민간 기술의 신속한 국방 전환을 지원하는 민군 상호운용성 센터 조성 등이 핵심이다. 이를 통해 연구개발부터 시험·평가, 인증, 양산에 이르는 방산 전 주기 생태계를 포천 내에서 완결하는 '원스톱 산업 플랫폼'을 구현하겠다는 구상이다.

경기국방벤처센터 개소식 모습. 포천시 제공 원본보기 아이콘

이러한 전략은 이미 산업 현장에서 가시적인 성과로 이어지고 있다. 미래 방산 기술을 선도하는 한화시스템은 포천에 MRO 정비센터를 구축해 현장 중심의 군 전력 유지 능력을 강화하고 있으며, LIG넥스원 또한 올해 내 정비센터 구축을 마치고 본격적인 운영에 들어갈 예정이다. 국내 대표 방산기업들의 연이은 투자 유치는 포천이 방위산업 핵심 거점으로 빠르게 자리매김하고 있음을 보여준다.

아울러 아시아 최대 규모 군 훈련장인 승진과학화훈련장에서 개최되는 '2026 코리아 드론 공방전' 역시 주목된다. 국방부를 비롯해 과학기술정보통신부, 산업통상자원부, 국토교통부, 중소벤처기업부, 방위사업청 등 관계 부처가 공동 참여하는 이번 행사는 드론봇 전투 및 대형 드론 실증을 통해 국내 드론 산업 혁신과 유·무인 복합체계 발전을 가속화함으로써, 포천을 첨단 국방특화 도시로 각인시킬 결정적 무대가 될 전망이다.

한편, 오랜 기간 군사 목적으로 묶여 있던 6군단 부지 반환 역시 중요한 전환점으로 떠오르고 있다. 포천시는 국방부와의 협의를 통해 토지 교환 절차를 신속히 마무리하고, 해당 부지를 시민을 위한 공간이자 지역 발전을 견인할 핵심 거점으로 조성해 나갈 계획이다. 이는 그동안 제약의 상징이었던 군사시설 부지가 새로운 기회의 공간으로 전환되는 상징적인 사례로, 포천의 미래 변화를 더욱 가속화할 것으로 전망된다.

교육돌봄여가 복합거점 ‘두런두런’. 포천시 제공 원본보기 아이콘

교육발전특구 시범지역-'경기도 1위' 숫자로 증명하는 교육도시

포천시는 '교육이 곧 정주 여건의 핵심'이라는 기치 아래 2026년 학생 1인당 교육경비 지원액 132만원이라는 압도적인 수치를 기록하며 경기도 31개 시군 중 1위에 등극했다. 이는 도 평균(60만원)의 두 배를 상회하는 과감한 투자로, 교육을 시정의 최우선 가치로 삼아온 포천시의 진심이 빚어낸 결과다.

포천시는 2024년 교육발전특구 시범지역 선정 이후 3년간 국비 68억원을 포함한 대규모 지원을 확보해 교육 인프라를 확충해 왔으며, 2년간 관내 10개소에 디지털 창작소를 설치하고, 올해는 추가로 10억원을 투입해 거점별 확대 구축에 나선다. 디지털 창작센터는 학생들이 학교 내에서 인공지능(AI), 드론, 코딩 등 미래 핵심 기술을 체계적으로 학습할 수 있도록 지원하는 대표 공간으로, 4차 산업혁명 시대에 부합하는 인재 양성을 가속화함과 동시에 지역 간 디지털 교육 격차 해소에도 중요한 역할을 할 것으로 기대된다.

사교육비 부담을 줄이기 위한 포천형 EBS 자기주도학습센터 역시 주목받고 있다. 교육부와 한국교육방송공사(EBS)와 협력해 운영되는 이 센터는 전면 무료로 제공되며, EBS 콘텐츠와 1:1 맞춤형 멘토링, AI 기반 학습 진단을 결합한 혁신 공교육 모델로 자리잡고 있다. 2025년 5개소 운영에 이해 올해 소흘권역을 개소하는 등 내실있는 권역별 학습망을 완성할 계획이다.

이와 함께 통학 환경 개선을 위한 포천 에듀로드 사업도 본격적으로 추진하고 있다. 학생 전용 통학버스 '포춘버스'의 영중~소흘 노선 신설과 권역별 셔틀 '포우리'를 5개 권역으로 확대 운영한다. 교통 소외지역 학생을 위한 '에듀택시'도 병행해 집 앞에서 학교까지 안전하게 연결되는 통학 체계를 구축한다.

특히 2026년은 교육발전특구의 정식 지정을 앞둔 중요한 시기로, 포천시는 그동안 추진해 온 사업들을 체계적으로 재정비하고 성과를 안정적으로 정착시키는 데 행정 역량을 집중해 나갈 계획이다.

평화경제특구 조성 시민 설명회 모습. 포천시 제공 원본보기 아이콘

평화경제특구 후보지 선정-접경의 한계에서 평화경제의 거점으로

포천시는 최근 경기도 평화경제특구 후보지로 선정되면서 정부 최종 지정을 향한 본격적인 준비에 속도를 내고 있다. 평화경제특구는 접경지역을 중심으로 평화·안보의 가치에 산업·경제 기능을 결합한 국가 전략사업으로, 지정될 경우 기업 세제 감면과 부담금 완화, 인허가 특례, 기반시설 지원 등 다양한 정책적 혜택이 뒤따른다.

이러한 가운데 포천형 평화경제특구는 관광과 농업 협력을 기반으로 남북 경제공동체 실현을 지향하며, 수도권 접근성과 풍부한 관광자원, 넓은 농지와 상대적으로 낮은 지가, 물류 여건 등 지역이 가진 강점을 유기적으로 결합한 발전 모델을 제시하고 있다.

특히 한탄강 일대를 중심으로 한 전략이 핵심이다. 관인면을 거점으로 관광시설을 확충하고 체류형 관광 인프라를 구축해 방문객의 체류 시간을 늘리는 한편, 한탄강 유네스코 세계지질공원 일대에는 관광 편의시설과 숙박시설, 체험시설을 단계적으로 확대해 관광 경쟁력을 한층 끌어올릴 계획이다.

포천시 평화경제특구 조감도. 포천시 제공 원본보기 아이콘

이와 함께 산업 측면에서는 스마트팜을 중심으로 농산물 가공과 물류·유통, 연구지원 기능을 하나의 흐름으로 연결하는 구조를 통해 접경지역의 한계를 극복하고, 농업과 산업이 결합된 새로운 지역경제 성장 축을 만들어 나간다는 구상이다.

더 나아가 향후 남북관계 변화에 대비해 경제협력과 평화관광을 선도할 접경 거점 도시로서의 기반도 함께 마련해 나갈 계획이다. 이는 단순한 개발을 넘어 한반도 평화경제 시대를 준비하는 선제적 전략으로 평가된다.

또한 포천시는 연천, 철원과의 연계를 강화한 광역 협력 모델을 통해 시너지 창출에도 나서고 있다. 한탄강을 공유하는 지리적 이점을 바탕으로 평화 생태관광과 체류형 관광, 농업 연계 산업, 기반시설 확충 등을 공동으로 추진함으로써 세 지역을 하나의 경제권으로 연결하는 전략이다.

포천시는 정부의 평화경제특구 최종 지정을 위한 후속 준비에도 속도를 낼 방침이다. 경기도 및 관계기관과의 협력을 강화하고 행정 역량을 집중해 특구 실현에 속도를 낼 방침이다. 이를 통해 관광과 농업, 정주 환경이 조화를 이루는 지속가능한 특구 모델을 완성하고, 포천형 평화경제특구만의 차별성과 완성도를 한층 높여 나갈 계획이다.

포천시, 미래성장도시로의 대전환

첨단 국방산업이 일자리를 만들고, 교육발전특구가 우수한 인재를 길러내며, 평화경제특구가 도시의 가치를 높인다. 70여년간 안보를 위해 묵묵히 헌신해 온 포천의 시간은 이제 산업과 교육, 평화 경제가 어우러진 강력한 발전 동력으로 승화되고 있다.

포천시는 3대 특구를 기반으로 포천을 경기 북부의 변방에서 대한민국이 주목하는 미래 산업의 중심지로 도약시킴과 동시에 시민이 행복하고 미래 세대가 자부심을 느끼는 지속 가능한 도시로 탈바꿈하려고 한다. 안보의 상흔을 기적의 지도로 바꿔 가는 포천의 대전환은 이제 막 본격적인 궤도에 올라섰다.

AD

포천시 관계자는 "그동안 안보를 위해 희생해 온 포천의 에너지를 이제는 성장의 동력으로 폭발시킬 때"라며 "첨단 산업이 일자리를 만들고, 교육이 인재를 기르며, 평화경제가 도시의 가치를 높이는 선순환 구조를 확립하겠다"고 밝혔다.

포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>