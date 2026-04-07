순천만국가정원 '맛의 목적지'… BBQ빌리지로 완성된 정원 미식도시

힐링 관광 표준 제시

대한민국 대표 생태·정원 관광지 순천만국가정원이 이제 '보는 공간'을 넘어 오감으로 완성되는 미식 관광지로 진화하고 있다.

글로벌 외식 프랜차이즈 제너시스 BBQ와 함께 조성한 BBQ빌리지가 정원과 미식, 체류형 관광을 연결하는 핵심 콘텐츠로 자리 잡으며 순천을 대한민국 대표 '정원형 식도락 도시'로 끌어올리고 있다.

꽃과 풍경을 감상한 뒤 지역 식재료로 만든 음식을 즐기는 경험은 이제 순천 여행의 새로운 상징이 되고 있다. 순천만국가정원이 단순히 스쳐 지나가는 관광지가 아니라 머무르고, 소비하고, 다시 찾고 싶은 여행지로 확장되는 결정적 전환점을 맞았다는 평가다.

특히 BBQ빌리지는 단순한 식음시설의 개념을 넘어 지역경제를 움직이는 상생 플랫폼으로 주목받는다.

지역 인재 70여 명 채용, 식재료의 90% 이상 지역 농산물 활용, 지역 외식업체와의 협업 체계 구축 등은 관광 소비가 지역 소득으로 이어지는 순천형 선순환 경제 모델의 대표 사례로 꼽힌다.

이는 곧 순천이 강조해 온 "정원이 지역을 먹여 살린다"는 도시 철학이 현실 산업으로 구현된 상징적 성과이기도 하다. 정원을 찾은 관광객의 소비가 지역 농가와 외식업, 일자리로 이어지는 구조는 관광정책의 완성도를 한층 높이며 지역경제에 실질적인 활력을 불어넣고 있다.

BBQ빌리지는 기존 치킨 중심 이미지를 넘어 한식, 일식, 분식, 도시락, 샐러드 등 다양한 메뉴를 갖춘 복합 미식 문화공간으로 진화했다.

세대와 취향을 아우르는 폭넓은 메뉴 구성에 글로벌 프랜차이즈의 품질 경쟁력, 여기에 순천 농산물의 신선함이 더해지며 방문객들 사이에서는 이미 "정원에서 즐기는 가장 특별한 한 끼"로 자리매김하고 있다.

무엇보다 이 공간은 순천만국가정원을 '머무는 정원', '경험하는 정원', '소비가 일어나는 정원'으로 완성시키는 핵심 동력이다.

정원 감상과 미식, 휴식, 체험이 하나의 여행 동선으로 이어지면서 관광객 체류시간을 늘리고 재방문율을 높이는 순천 관광의 경쟁력으로 직결되고 있다.

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시 관계자는 "BBQ빌리지는 단순한 식음시설이 아니라 지역과 기업이 함께 성장하는 지속가능한 상생 모델"이라며 "앞으로 순천만국가정원을 찾는 관광객들이 풍경과 미식을 함께 즐기는 대한민국 최고의 정원형 식도락 여행을 경험할 수 있도록 콘텐츠를 지속 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr



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