오는 30일까지 접수

중소기업 납기 연장

전남 목포시가 법인지방소득세 신고·납부 집중 기간을 운영한다.

시는 지난해 결산법인을 대상으로 오는 30일까지 '법인지방소득세 집중 신고·납부기간'을 운영한다고 밝혔다.

법인지방소득세는 사업장 소재지 관할 자치단체에 신고·납부해야 하며, 둘 이상의 사업장이 있는 경우 각각의 자치단체에 개별 신고해야 한다.

특히 하나의 자치단체에만 일괄 신고할 경우 다른 사업장에 대해서는 무신고가산세가 부과될 수 있어 주의가 요구된다.

목포시는 매출 감소로 어려움을 겪는 수출 중소·중견기업에 대해 별도 신청 없이 국세청과 동일하게 납부기한을 7월 말까지 3개월 직권 연장할 예정이다.

또 사업상 손실을 입었거나 중동 전쟁 등으로 피해를 입은 기업을 대상으로는 신청을 통해 최대 12개월까지 납부기한 연장이 가능하다. 납부 세액이 100만 원을 초과하는 경우 일반기업은 1개월, 중소기업은 2개월 이내 분할 납부도 허용된다.

신고는 목포시청 세정과 방문 또는 위택스를 통해 가능하며, 자세한 사항은 세정과를 통해 안내받을 수 있다.

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시 관계자는 "신고 기한 내 정확한 신고와 납부가 이뤄질 수 있도록 적극적인 안내와 지원을 이어가겠다"고 밝혔다.

호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



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