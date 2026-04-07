콜라 500㎖ 기준 부담금 150원 수준
영국 '소프트드링크 산업부담금' 벤치마킹

탄산음료의 당 함량에 따라 단계적으로 설탕부담금을 부과하자는 제안이 나왔다.

"당 함량 따라 설탕부담금 차등 부과" 제안…'설탕세' 도입 논의 본격화
AD
원본보기 아이콘

박은철 연세대 보건정책관리연구소 교수는 7일 경제인문사회연구회·한국농촌경제연구원·한국조세재정연구원이 공동 주최한 설탕부담금 정책토론회를 앞두고 사전 배포한 '가당음료 설탕부담금 도입방안' 발제문에서 설탕부담금을 당 함량에 따라 3단계로 차등 부과하자는 안을 제시했다.


발제문에 따르면 100㎖당 당류 5g 이상 8g 미만 제품에는 리터(ℓ)당 225원을, 8g 이상에는 ℓ당 300원을 부과한다. 5g 미만 제품은 과세 대상에서 제외하는 식이다.

이 안에 따르면 코카콜라, 칠성사이다, 레드불 등 탄산음료나 에너지음료는 ℓ당 300원 대상이다. 이들 제품은 각각 250㎖ 캔 기준 27ｇ의 당류가 들어있어 한 캔에 설탕 부담금 75원이 붙게 된다. 500㎖ 페트의 경우 설탕 부담금은 150원이다.


현재 콜라와 사이다 편의점 판매 가격은 250㎖ 용량 기준 1700원, 500㎖ 기준 2300∼2400원 수준이다.

박 교수가 제시한 안은 가당음료의 당류 함량에 따라 차등 과세하는 영국의 제도와 동일한 구조다. 그는 영국이 2018년 도입한 '소프트드링크 산업부담금'(Soft Drinks Industry Levy)을 성공적으로 벤치마킹할 수 있다고 제안했다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

"또 누가 우리를 돕지 않은 줄 알아? 한국이야"…몽니 '폭발'한 트럼프 "또 누가 우리를 돕지 않은 줄 알아? 한국이야"…...
AD

영국의 소프트드링크 부담금 대상은 비알코올 음료 중 제조 과정에서 설탕, 액상과당, 시럽, 꿀 등 단당류와 이당류가 인위적으로 첨가된 모든 음료다. 탄산음료, 과일 맛 음료, 스포츠·에너지음료, 가당 커피·차, 농축액이 포함된다. 부담금 납부 주체는 음료 제조업체와 수입업자다.


박재현 기자 now@asiae.co.kr
View English Article

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
신문의 날 OX퀴즈

신문의 날 OX퀴즈

신문 상식, 얼마나 알고 있나요?

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈