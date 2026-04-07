축제 앞두고 집중 단속

부정 유통 차단

원산진 표기 점검에 나선 군. 진도군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 진도군이 봄철 관광객 증가에 대비해 수산물 원산지 표시 점검에 나선다.

군은 오는 13일부터 20일까지 수산시장과 재래시장, 음식점 등을 대상으로 수산물 원산지 표시 지도점검을 실시한다고 밝혔다.

이번 점검은 '진도 신비의 바닷길 축제' 기간 관광객이 집중되는 시기에 맞춰 부정 유통을 사전에 차단하고 소비자 신뢰를 높이기 위해 추진된다.

점검 대상은 주꾸미, 도다리, 바지락 등 봄철 수요가 높은 제철 수산물과 넙치, 꽃게, 참돔 등 음식점 원산지 표시 대상 20개 품목이다.

주요 점검 내용은 ▲원산지 미표시 ▲수입산을 국산으로 둔갑시키는 허위 표시 ▲국산과 수입산을 혼합해 판매하는 위장 표시 등이다.

원산지를 거짓으로 표시할 경우 7년 이하 징역 또는 1억 원 이하 벌금이 부과되며, 미표시 시에는 최대 1,000만 원 이하의 과태료가 부과된다.

군 관계자는 "봄철 수산물 소비가 증가하는 시기에 맞춰 지속적인 점검을 실시해 군민과 관광객이 안심하고 수산물을 구매할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

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한편 '제46회 진도 신비의 바닷길 축제'는 오는 17일부터 20일까지 열릴 예정이다.

호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



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