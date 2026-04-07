국회의장상 수여

자생란 산업화 확대

전국 새우란대전 포스터. 신안군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 신안군이 자생란의 우수성을 알리는 전국 규모 전시행사를 개최한다.

전남 신안군은 오는 17일부터 19일까지 3일간 황해교류박물관 일원(1004섬 분재정원)에서 '2026 전국새우란대전'을 개최한다고 밝혔다.

이번 행사는 다양한 새우난초 품종을 한자리에서 선보이는 국내 최대 규모 자생란 행사로, 전국 애호가와 재배농가, 관련 단체가 참여해 수준 높은 작품을 출품할 예정이다.

특히 올해는 최고 훈격인 '국회의장상'이 수여돼 대회의 위상과 권위를 한층 높일 것으로 기대된다. 해당 상은 작품성, 화형, 화색, 완성도, 희소성 등을 종합 평가해 가장 우수한 출품작에 주어진다.

행사 기간에는 출품작 전시와 함께 신안군농업기술센터가 생산·관리한 새우난초 500여 점이 함께 전시된다. 또 개막식과 시상식, 새우난초 활용 상품 전시, 농가 참여 판매장터 등 다양한 부대행사도 마련돼 관람객에게 풍성한 볼거리와 체험 기회를 제공할 예정이다.

군은 이번 행사를 통해 새우난초 전시를 넘어 유통과 상품화까지 연계하는 산업 기반을 확대하고, 지역 특화작목으로서의 경쟁력을 강화한다는 방침이다.

군 관계자는 "국회의장상 시상을 계기로 전국새우란대전이 대한민국을 대표하는 자생란 행사로 자리매김할 것"이라며 "보존과 산업화를 함께 추진해 지역 농가 소득 증대에도 기여하겠다"고 밝혔다.

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한편 출품을 희망하는 개인 및 단체는 일정에 맞춰 작품을 접수할 수 있으며, 자세한 사항은 신안군과 새우란연구회를 통해 확인할 수 있다.

호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



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