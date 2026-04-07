고위험 시기 대응…생명존중 문화 확산

신안군보건소 소속 공무원들이 군민의 생명보호를 위한 예방활동에 나섰다. 신안군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 신안군이 자살 고위험 시기를 맞아 군민 생명 보호를 위한 예방 활동 강화에 나섰다.

군은 오는 5월까지 이어지는 자살 고위험 시기에 맞춰 집중 홍보 및 예방 활동을 추진한다고 밝혔다.

이번 조치는 계절적 요인과 사회적 환경 변화로 우울감과 심리적 불안이 증가하는 시기에 선제적으로 대응하기 위한 것이다.

신안군은 자살 예방을 위해 ▲자살 예방 캠페인 ▲전 직원 생명지킴이 교육 ▲공공기관 전광판 송출 ▲현수막 게시 등 온·오프라인을 병행한 홍보활동을 추진한다.

특히 소방·경찰 등 공공기관 전광판을 통해 자살 예방 상담전화와 정신건강 상담 전화를 안내해 군민들이 일상 속에서 쉽게 도움을 받을 수 있도록 했다.

또 주요 도로변에 현수막을 게시해 자살 예방에 대한 경각심을 높이고 위기 상황 시 상담 연결이 가능하도록 지원하고 있다.

김현희 신안군보건소장은 "자살 예방은 지역사회 구성원 모두의 관심과 참여가 중요하다"며 "군민의 생명과 안전을 지키기 위한 정책과 지원을 지속해서 확대해 나가겠다"고 말했다.

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한편 신안군은 향후 정신건강 지원체계 강화와 함께 다양한 예방 프로그램을 확대해 생명 존중 문화 확산에 힘쓸 계획이다.

호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



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