영업손실 2078억원 기록

LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 close 증권정보 373220 KOSPI 현재가 412,500 전일대비 14,000 등락률 +3.51% 거래량 376,860 전일가 398,500 2026.04.06 15:30 기준 관련기사 기관 '사자'에 코스피 상승 출발…중동 지정학 리스크 주시 이번에도 '개미'들만 죽쒔다…이란 전쟁이 가른 성적표, 외국인은 '선방' 외국인·기관 '사자' 코스피, 2%대 상승 마감 전 종목 시세 보기 이 올해 1분기 적자 전환했다.

LG에너지솔루션은 7일 올해 1분기 연결매출 6조5550억원, 영업손실 2078억원의 잠정 실적을 기록했다고 공시했다.

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매출은 전년동기 대비 2.5% 감소했고 영업이익은 155.5% 줄며 적자로 돌아섰다. 전분기 대비로는 매출이 1.2% 증가했지만, 영업이익은 70.3% 감소했다.

이번 실적에는 미국 인플레이션 감축법(IRA)에 따른 첨단제조생산세액공제(AMPC) 효과가 반영됐다. 해당 세액공제 규모는 1898억원으로, 이를 제외할 경우 매출은 6조3652억원, 영업손실은 3975억원으로 확대된다.

LG에너지솔루션은 이번 분기부터 북미 생산 보조금의 회계 표시 방식을 변경해, 보조금을 매출 및 기타수익으로 반영할 예정이다.

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이번 실적은 한국채택 국제회계기준(IFRS)에 따른 잠정치로, 향후 외부감사 결과에 따라 변동될 수 있다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr



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