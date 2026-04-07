티웨이항공 회원 누구나 5% 즉시 할인

티웨이항공이 고객 대상 '빅버스 투어' 즉시 할인 프로모션을 진행한다.

티웨이항공 여객기. 티웨이항공 AD 원본보기 아이콘

올해 말까지 진행되는 빅버스 투어 즉시 할인 프로모션은 티웨이항공 회원이라면 누구나 5% 할인이 가능하며 ▲홍콩 ▲싱가포르 ▲로마 ▲파리 ▲시드니 ▲밴쿠버 지역에서 사용할 수 있다.

사용 방법은 간단하다. 티웨이항공 이벤트 페이지 내에서 '빅버스 투어 할인 받기' 버튼을 클릭 후 티웨이항공 회원 전용 할인 페이지로 이동한 뒤 자동 적용된 5% 할인가 확인 후 구매하면 된다.

금번 티웨이항공과 프로모션을 진행하는 빅버스 투어는 전세계 주요 도시 내에서 원하는 정류장에서 자유롭게 승하차하고 무제한 탑승하며 주요 명소를 여유롭게 관광할 수 있는 서비스다.

빅버스를 이용하는 고객들은 도시 주요 명소를 편리하게 이동할 수 있는 노선으로 핵심 관광지를 한 번에 둘러볼 수 있으며, 실시간 버스 위치 확인 및 노선 지도로 편리한 이동이 가능하다.

여기에 한국어 오디오 가이드로 명소의 역사와 문화를 한국어로 생생하게 설명받을 수 있는 것은 물론 탑승 중 무료 와이파이를 이용해 여행의 순간을 언제든 공유할 수 있다.

그밖에도 티웨이항공은 고객들을 위한 다채로운 프로모션을 선보인다. 독일철도(DB) 그리고 이딸로(Italo), 트랜이탈리아 유럽 기차를 이용하는 고객들을 대상으로 최대 10% 즉시 할인 코드도 제공 중이다. 프로모션 관련 자세한 내용은 티웨이항공 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

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티웨이항공 관계자는 "이번 프로모션은 해외 여행지에서 보다 편리하고 실속 있게 관광을 즐길 수 있도록 마련했다"며 "앞으로도 고객들의 여행 경험을 한층 높일 수 있는 다양한 제휴와 혜택을 지속적으로 선보일 계획"이라고 말했다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



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