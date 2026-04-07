경기 광주 역동초등학교 4학년 학생 23명이 7일 광주시의회 어린이교육관을 방문해 지방의회의 역할과 기능을 배우는 뜻깊은 시간을 가졌다. 이번 방문은 미래의 주인공인 어린이들이 지방자치 제도를 올바르게 이해하고, 광주시의회가 시민들을 위해 어떤 일을 하는지 직접 체험함으로써 민주 시민으로서의 소양을 기르기 위해 마련됐다.

광주 역동초등학교 4학년 학생 23명이 7일 광주시의회 어린이교육관을 방문해 지방의회의 역할과 기능을 배우는 뜻깊은 시간을 가졌다. 경기 광주시의회 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 교육관을 찾은 학생들은 어린이교육관, 본회의장 등을 탐방하며 광주시의회에 대한 시청각 자료를 시청하고, 지방자치단체와 지방의회의 기원과 구성에 대한 교육을 받았다.

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광주시의회 허경행 의장은 "어린이들이 이번 견학을 통해 지방자치와 지방의회를 친숙하게 느끼는 계기가 되었길 바란다"라며, "앞으로도 미래 세대를 위한 다양한 교육 프로그램을 통해 열린 의회를 구현해 나가겠다"라고 밝혔다.

경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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