BNK금융, 중동發 산업위기 극복 지원 TF 신설…부울경 기업 금융지원

산업 위기 징후에 선제적 금융 지원

BNK금융그룹은 7일 중동 전쟁 장기화에 따른 원자재 수급 불안·가격 급등으로 유동성 위기를 겪는 지역 기업을 지원하는 '중동발 부·울·경 (부산·울산·경남)산업 위기 극복 지원 테스크포스(TF)팀'을 신설했다고 밝혔다.

TF팀은 지주가 전략 수립을 총괄하고 부산은행과 경남은행 등 자회사가 현장 지원을 주도하는 이원화 체계로 운영된다.

부산·경남은행은 원자재 수급 피해 기업을 대상으로 특별 대출을 시행하고, 금리 감면·만기 연장·상환 유예 등 기존 지원 프로그램을 대폭 강화한다.

유가 상승으로 고통받는 소상공인과 취약계층을 위해 서민금융 상품 한도를 확대하는 등 지역 경제 안전망도 구축할 계획이다.

BNK금융은 이번 TF팀을 기존의 수요 대응 중심 지원 방식에서 벗어나 내부 경영연구원과 기술평가 조직 등이 협업해 산업별 위기 징후를 미리 분석하고 기업별 맞춤형 대책을 제시하는 '선제 대응형 시스템'으로 운영할 방침이다.

장민영 부산은행장과 김태한 경남은행장은 지역 산업 현장을 직접 찾아 지원방안 점검에 나섰다.

장 행장은 호르무즈 해협 봉쇄 영향권에 있는 해운사를 방문해 긴급 유동성 지원과 대출금 분할 상환 유예 방안을 논의했다.

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김 행장도 창원시 진해 소재 조선소를 찾아 환율 및 원자재 가격 상승에 따른 애로사항을 듣고, 선수금환급보증(RG) 발급 확대 등 실질적인 지원책을 협의했다.

BNK금융 관계자는 "지역 기업들의 경영 안정이 확보될 때까지 현장 중심의 금융 지원을 지속할 것"이라며 "사태 추이에 따라 지원 규모를 탄력적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



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