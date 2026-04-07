특검팀 "국가 안보 뒤흔든 범죄"

대통령 경호처를 속여 비화폰을 지급받아 노상원 전 국군정보사령관에게 전달하는 등 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관에 대해 조은석 내란 특별검사팀이 징역 5년을 구형했다.

김용현 전 국방부 장관이 서울 종로구 헌법재판소에서 열린 윤석열 대통령 탄핵심판 4차변론에 증인으로 출석해 발언하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

특검팀은 7일 서울중앙지법 형사합의34부(부장판사 한성진) 심리로 열린 김 전 장관의 위계에 의한 공무집행방해 및 증거인멸 교사 등 혐의 1심 결심 공판에서 "김 전 장관에게 징역 5년을 선고해달라"고 재판부에 요청했다.

특검팀은 "비화폰을 민간인인 노상원 전 국군정보사령관에게 제공한 행위는 단순한 개인적 범행이 아니라 국가의 안보를 뒤흔든 범죄"라고 강조했다.

비상계엄 관련 증거 인멸 교사 혐의에 대해서는 "12·3 비상계엄의 실체적 진실 발견을 곤란하게 할 뿐 아니라 자신에게 불리한 핵심 증거를 인멸해 방어권 남용으로 사법 질서를 중대하게 방해하는 범행"이라고 비판했다.

특검팀은 "김 전 장관은 범행 이후 단 한 번도 사과와 반성 없이 실체를 가리는 법정에서 재판부를 모욕하고 부당하게 소송을 지연해 사법을 희화화했다"며 "최근 내란중요임무종사 혐의로 징역 30년이 선고돼 항소심이 진행 중인 사정을 일부 고려해달라"고 양형 이유를 밝혔다.

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앞서 김 전 장관은 비상계엄 하루 전인 2024년 12월 2일 대통령경호처를 속여 비화폰을 지급받은 뒤 노 전 국군정보사령관에게 전달하고, 계엄 직후인 지난해 12월 수행비서 역할을 한 측근 양모씨에게 계엄 관련 자료를 없애라고 지시하는 등 혐의를 받는다. 김 전 장관은 지난 2월 내란 중요임무 종사 등 혐의로 1심에서 징역 30년을 선고받은 바 있다.

박재현 기자 now@asiae.co.kr



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