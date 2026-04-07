여야정 회담 "소통 물꼬"…합의는 없었다

2시간 오찬 회동, 화기애애…이견도 분명

민주 "추경·민생 논의…소통 지속 공감"

더불어민주당은 7일 여야정 민생경제협의체에서 추가경정예산과 민생지원 방안 등을 논의했다고 전했다. 추경이나 개헌 등 주요 현안에 대해 합의점을 도출하지는 않았지만 화기애애한 분위기 속에서 전반적인 논의가 이어졌다.

강준현 민주당 수석대변인은 이날 청와대에서 진행된 여야정 민생경제협의체를 마친 뒤 브리핑을 통해 "오늘 여야정 민생경제협의체 회담은 소통의 물꼬를 트는 공개 회동에 이어, 비공개 오찬 간담회까지 약 2시간가량 진행됐다"며 "비공개 오찬 간담회는 전반적으로 화기애애한 분위기 속에서 서로의 입장을 확인하고, 민생 위기 극복을 위한 협력의 필요성을 공유한 자리였다"고 의미부여 했다. 당초 민주당은 1시간가량 회동을 예상했지만 길어졌다는 후문이다.

강 수석대변인은 추경과 관련해 "유가 상승에 따른 피해 대응 방안이 주요하게 논의되었으며, 국민의힘은 생계형 소규모 운수업자 지원, 유류세 인하 등 7개 사업을 제안했다"고 전했다. 야당의 요구와 관련해 정 대표는 TBS 지원예산 49억원 철회 입장을 내비쳤다.

개헌과 관련해 이 대통령과 민주당은 추진 입장이었지만, 국민의힘은 지방선거 이후 추진 입장을 밝혔다. 강 수석대변인은 이에 대해 "국민의힘은 통치구조, 기본권 등과 관련해 전반적으로 손봐야 한다고 제안했다"며 "우원식 국회의장과 민주당, 정부는 사회적으로 이미 합의된 내용만 하겠다는 입장을 재확인했다"고 밝혔다. 앞서 최보윤 국민의힘 수석대변인은 비공개오찬에서 장동혁 국민의힘 대표가 "개헌을 논의하기 전에 중임·연임하지 않겠다는 선언을 선제적으로 하도록 건의했지만, 이 대통령은 즉답을 피했다"고 언급한 바 있다.

조작기소 국정조사와 관련해 국민의힘은 중동전쟁 등 위기 상황을 거론하며 '연기'를 요청했지만, 민주당은 국가폭력 등을 거론하며 추진 의사를 확인했다. 강 수석대변인은 "조작기소와 관련해 대통령의 언급은 없었다"고 말했다.

이외에도 부산글로벌허브특별법 처리 등도 논의됐다. 국민의힘의 처리 필요성 주장에 이 대통령은 "TK는요"라고 답했다고 강 수석대변인은 전했다. 그는 대통령의 언급과 관련해 "이번에 행정통합이 전남·광주만 됐지, 대전·충남이나 대구·경북에서 골고루 됐으면 좋겠다는 취지의 발언으로 들렸다"고 해석을 덧붙였다.

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강 수석대변인은 "대통령과 정청래 민주당 대표 등이 분위기를 유도해 장 대표나 송언석 국민의힘 원내대표도 유익해 했다"고 분위기를 전했다. 이번 회담의 의의와 관련해 강 수석대변인은 "이번 간담회는 비록 주요 현안에 대한 이견은 존재했으나, 상대의 입장을 경청하고 '민생'이라는 공통분모를 확인했다는 데 큰 의미가 있다"며 "앞으로도 이러한 소통의 자리를 지속하자는데 여야정 모두 공감대를 표했다는 점에 의미가 있다"고 밝혔다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



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