세종시 교육감 예비후보 정책 발표

안광식 세종시교육감 예비후보(사진=모석봉 기자) AD 원본보기 아이콘

안광식 세종시교육감 예비후보가 "학생 한 명 한 명의 성장을 끝까지 책임지는 교육이 필요하다"고 밝혔다.

안 예비후보는 7일 캠프에서 첫 번째 정책 발표를 통해 "지금 세종교육은 학생 개개인의 진로와 역량을 충분히 지원하지 못하고, 초기 외국어 교육과 학생부 준비 등에서 격차가 존재한다"며 "이를 타파하기 위해 학생 개개인의 성장을 책임지겠다"고 말했다.

그는 성장책임교육 주요 정책으로 ▲진로·진학 통합 플랫폼 '에듀-내비' 구축 ▲학생 맞춤형 진로 정보 제공, 체계적 관리 지원 ▲세부능력 및 특기사항 고도화 프로그램 운영 ▲대학 및 지자체 연계, 학생부 경쟁력 및 역량 개발 ▲유치원 영어교육 전면 시행 ▲방과 후 과정과 방학 캠프를 통해 조기 언어 격차 해소 등을 제시했다.

교육복지 정책으로 ▲아동수당을 받지 않는 초3~고3 학생에게 매월 10만 원 지원 ▲도시·농촌 등 지역별 진로처 체험처 확대 및 접근성 강화 ▲학습·체험 활동 참여 지원 확대, 포용적 교육 환경 조성 등을 발표했다.

AD

안 예비후보는 최근 민주·진보 후보 단일화 추진과 관련해 "단일화는 선택이지 강요가 아니다"라며 "도덕성과 준법성이 결여된 후보와의 단일화는 정당화될 수 없다"고 주장했다.

충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>