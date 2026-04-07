제조 AI·복합연료 인프라·물류 인재양성 등 4대 과제 추진… 산업 경쟁력 제고 기대

부산진해경제자유구역청이 실행 중심 정책 전환에 속도를 내며 지역 산업 혁신을 위한 협력 기반을 강화하고 있다.

부산진해경제자유구역청(BJFEZ, 청장 박성호)은 부산테크노파크와의 협력 강화를 통해 'BJFEZ 도전과제'의 실행력 확보에 본격 나선다.

경자청은 'BJFEZ 2040 발전계획'을 토대로 총 48개의 도전과제를 도출하고, 기존 계획 중심에서 벗어나 사업화와 성과 창출에 초점을 둔 실행 중심 정책으로 전환을 추진 중이다. 이번 협의는 산업 육성과 기업 지원 분야에서 협력체계를 구체화하기 위해 마련됐다.

부산테크노파크에서 열린 BJFEZ-부산TP 협력과제 기획회의에서 박성호 부산진해경제자유구역청장(왼쪽에서 일곱 번째)이 참석자들과 기념 촬영을 하고 있다. BJFEZ 제공 AD 원본보기 아이콘

두 기관은 지난 6일 부산테크노파크를 방문해 주요 협력 과제를 중심으로 실행 방안을 논의했다.

먼저 제조 AI 산업 생태계 구축이 핵심 과제로 제시됐다. 경제자유구역 내 약 2200여개 제조기업을 대상으로 AI 기반 제조혁신을 확산하고, 수요 발굴부터 실증, 인재 양성, 사업화까지 이어지는 전주기 지원체계 구축에 협력하기로 했다.

동북아 허브 복합연료 인수기지 구축도 주요 의제로 다뤄졌다. 부산항 신항과 진해신항을 중심으로 친환경 연료의 인수·저장·공급이 가능한 인프라 구축과 함께, 탄소포집·저장·활용(CCUS) 기술을 연계한 순환형 에너지 모델 도입 필요성이 논의됐다.

이와 함께 항만·물류 산업 성장에 대응하기 위한 국제 첨단물류대학 유치와 인재양성 방안도 추진된다. 대학과 기업, 연구기관이 참여하는 협력체계를 구축하고, 현장 중심 교육 모델을 도입해 실무형 인재를 육성하는 것이 목표다.

탄소중립 순환형 에코산단 조성 역시 협력 과제로 포함됐다. 폐열 활용과 에너지 재활용 기반의 산업단지 조성을 통해 친환경 산업구조로의 전환을 도모하고, 정부 공모사업에도 공동 대응할 계획이다.

두 기관은 이번 협의를 계기로 공동사업 발굴과 기업 지원, 산업혁신 연계를 강화하며 실행 중심 협력체계를 구축해 나갈 방침이다.

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박성호 청장은 "부산테크노파크는 지역 산업혁신을 이끄는 핵심 파트너"라며 "제조 AI, 복합물류, 탄소중립 등 핵심 분야에서 가시적인 성과를 창출해 투자 유치와 지역경제 활성화로 이어가겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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