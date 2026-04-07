공동사업시행협약 체결

2086가구 공급 예정

한국토지주택공사(LH)는 GS건설과 성북1구역 공공재개발 사업 추진을 위한 공동사업시행 협약을 체결했다고 7일 밝혔다.

성북1구역은 지난 2004년 정비예정구역 지정 이후 약 20년간 사업 추진에 어려움을 겪어오다 2024년 LH가 사업시행자로 지정되면서 정상 궤도에 올랐다. 사업지구 면적은 10만9639.7㎡, 공사비는 약 9278억원 수준이며, 총 2086가구 주택공급이 예정돼 있다.

7일 LH 수도권도시정비특별본부에서 박현근 LH 수도권도시정비특별본부장(오른쪽)과 이상의 GS건설 도시정비사업실장(왼쪽)이 협약 기념사진을 촬영하고 있다. LH 제공 AD 원본보기 아이콘

지난해 3월 LH와 주민대표회의간 사업시행약정 체결 후 공동사업시행을 위한 민간사업자 선정 절차가 진행됐으며, 같은 해 12월 토지등소유자 전체회의를 통해 GS건설이 시공자로 선정됐다.

협약 사항으로 ▲공사비 적정성 검증 ▲과도한 공사비 증액 방지 ▲주민의사 반영 ▲물가연동 ▲민간사업자 리스크 경감이 포함됐다. LH는 협약을 기반으로 연내 정비계획안 변경 추진 및 통합심의 등의 절차를 거쳐 내년 사업시행인가를 목표로 사업 속도를 높일 계획이다.

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박현근 LH 수도권도시정비특별본부장은 "성북1구역은 오랜 시간 재개발 사업 추진에 어려움을 겪었던 곳인 만큼, 이번 협약을 기반으로 신속하게 사업이 추진될 수 있도록 노력할 것"이라며 "도심 내 주택공급을 위한 정책목표 달성에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr



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