"AI·로봇기술, 건설산업 혁신 이끌 핵심수단…인력구조 재편 전망"
불러오는 중...닫기
건산연, '건설 재탄생2.0' 세미나
"AI 건설가치사슬 연결 수단 부상
정부 지원·생태계 구축 필요"
인공지능(AI)와 로봇기술이 건설산업의 혁신을 이끌 핵심 수단이 될 것이라는 주장이 나왔다.
한국건설산업연구원(건산연) 최석인 기획·경영본부장은 7일 서울 강남구 논현동 건설회관에서 열린 '건설 재탄생 2.0' 세미나에서 "AI와 로보틱스가 분절된 건설 가치사슬을 연결하고 혁신을 이끌 수단이 될 것"이라며 이같이 밝혔다.
건설산업 재탄생 2.0 비전과 실행기반. 건설산업연구원 제공
최 본부장은 "미래에는 설계·시공 등 업역 간 경계가 무너지고 인공지능 기반 통합 플랫폼을 선도하는 기업이 산업을 좌우하게 될 것"이라며 "인공지능과 로봇을 활용해 생산성 향상과 안전, 품질 확보, 사업 리스크 제거를 통한 금융 비용 절감 등 다양한 성과 창출이 가능하다"고 설명했다. 실제로 테슬라와 보스턴 다이내믹스 등에서 개발 중인 휴머노이드 로봇은 향후 2~4년 내 현장에 투입 가능한 대안으로 부상하고 있다.
AI 기반 통합 플랫폼이 적극 활용될 경우 건설업의 인력 구조는 단순 반복 작업에서 가치 판단 중심의 역할로 재편될 것으로 내다봤다. 최 본부장은 "향후 미래에는 인력 구조 단순 반복 작업에서 가치 판단과 책임을 중시하는 역할로 재편되어야 한다"고 설명했다.
AI 발전을 활용할 수 있도록 정부의 육성과 지원이 필요하다는 의견도 나왔다. 전영준 건산연 연구센터장은 건설데이터 생태계 필요성을 강조하며 "정부는 핵심 공공데이터 생태계 구축을 맡고 민간 기업이 필요한 버티컬 AI를 선택적으로 구축하도록 계층화해야한다"고 말했다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스"또 누가 우리를 돕지 않은 줄 알아? 한국이야"…...
아울러 로봇기술과 AI가 건설산업 현장에서 활용될 수 있도록 현행 법령을 정비할 필요가 있다고 제언했다. 전영준 연구센터장은 "현행 건설기계관리법과 지능형 로봇개발 및 보급촉진법은사람이 장비를 운용하거나, 법적 책임을 지는 구조만을 고려하고 있다"며 "AI로 무장한 건설기계 장비와 휴머노이드가 실제 건설 현장에서 활용될 수 있도록 규제를 합리화할 수 있는 방안이 필요하다"고 강조했다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>