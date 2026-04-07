대구경북경제자유구역청(DGFEZ, 청장 직무대행 강상기)은 7일 주한 싱가포르상공회의소 저스틴 용 회장 등 임원 3명을 DGFEZ로 초청하여 현장체험형 투자유치 IR을 실시했다.

이번 IR은 대구경북경제자유구역 내 싱가포르 투자기업 유치 확대를 위해 마련됐으며, 주요 지구시찰 및 유관기관 방문을 혼합한 현장체험형으로 진행됐다. 양 기관은 향후 투자정보 교환, 인적교류, 행사개최 지원 등을 상호 협력하기로 약속했다. 특히, DGFEZ는 오는 10월에 개최되는 FIX 2026와 연계해 주한 외국경제협단체 초청 투자유치설명회를 계획 중인데, 주한 싱가포르상공회의소가 이를 적극 협력하기로 했다.

대구경북경제자유구역청 직원들이 주한 싱가포르 상공회의소 임원 3명을 초청해 투자유치 설명회를 열고 있다. AD 원본보기 아이콘

싱가포르는 2025년까지 한국에 총 359억 달러를 투자하는 등 한국 입장에서 4번째로 큰 투자국이다. 싱가포르의 주요 투자 분야는 상업용 부동산, 금융서비스, 바이오테크제약, 반도체, 인터넷 플랫폼, 데이터센터, 물류창고 등으로, 현재 DGFEZ 내에도 이미 5개의 싱가포르 투자기업이 활발히 사업을 전개하고 있다.

DGFEZ는 이날 IR의 마지막 일정으로 주한 싱가포르상공회의소와 함께 한국한의약진흥원(경산)을 방문해 양국 기업 간 비즈니스 매칭 협력에 대한 논의를 이끌었다.

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강상기 DGFEZ 청장 직무대행은 "주한 외국상공회의소는 DGFEZ와 외국기업을 잇는 가교역할을 하고 있다"며, "앞으로도 주요국 상공회의소와 협력을 강화해 외국인투자 확대에 매진하겠다"고 밝혔다.

영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr



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