창원시설공단, '제2회 커플캐처 in 창원' 참가자 모집

힐링 숲체험 등 이색 프로그램

진행 … 오는 5월 8일까지 접수



경남 창원시설공단이 미혼남녀를 위한 만남 프로그램 '제2회 커플캐처 in 창원' 참가자를 모집한다.

이번 행사는 저출생 극복을 위한 공단의 정책 일환으로, 미혼남녀가 자연스럽게 교류하며 인연을 만들 수 있는 기회를 제공하고 결혼에 대한 긍정적 인식을 확산하기 위해 마련됐다.

행사는 오는 5월 23일 진해청소년야영장과 진해해양레포츠센터 일원에서 개최되며, 20∼40대 미혼남녀 각 10명씩 총 20명이 참여한다.

참가자들은 힐링 숲체험과 1:1 로맨틱 캠프닉, 커플매칭 등 다양한 프로그램을 통해 자연스럽게 교류하게 된다. 특히 KBS 공채 개그맨 양상국이 사회를 맡아 행사를 진행할 예정으로, 참가자들의 높은 호응이 기대된다.

참가 신청은 8일부터 5월 8일 오후 6시까지 이메일로 접수하면 되며, 신청서는 공단 홈페이지에서 내려받을 수 있다.

참가 대상은 창원시에 주소를 두거나 직장을 둔 20∼40대 미혼남녀로, 선착순을 기본으로 하되 연령·성비 등을 고려해 최종 선정된다.

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이경균 이사장 직무대행은 "자연 속에서 편안하게 교류할 수 있는 이번 행사를 통해 청년들이 새로운 인연을 만들고, 건강한 만남의 기회가 확대되기를 기대한다"고 말했다.

영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



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