법원 "추행 수위·정도 가볍지 않아"

회식 자리에서 수습 여직원을 강제 추행한 혐의로 기소된 김슬아 컬리 대표의 남편 정승빈 넥스트키친 대표(49)에 대해 1심에서 징역형 집행유예가 선고됐다.

서울 송파구 서울동부지방법원. 박재현 기자 AD 원본보기 아이콘

서울동부지법 형사5단독 추진석 부장판사는 강제추행 혐의로 재판에 넘겨진 정씨에 대해 징역 6개월, 집행유예 2년을 선고했다고 7일 밝혔다. 재판부는 40시간의 성폭력 치료 강의 수강도 명령했다.

추 부장판사는 "정씨가 회사 대표로서 수습 직원에 불과한 피해자를 추행한 수위와 정도가 가볍지 않다"며 "피해자가 추행으로부터 벗어나려고 했음에도 다른 동료들이 함께 있는 자리에서 계속 범행해 상당한 성적 모욕감과 혐오감을 느꼈을 것"이라고 양형 사유를 밝혔다.

다만 "정씨가 범행을 시인하고 반성하는 모습을 보이고 있으며 피해자에게 소정의 합의금을 지급해 원만하게 합의한 점 등을 참작했다"고 덧붙였다.

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정씨는 지난해 6월 서울 성동구의 한 식당에서 수습 여직원 A씨를 여러 차례 강제 추행한 혐의로 지난 1월 불구속 기소됐다. 당시 정씨는 A씨의 팔과 허리를 만지고 '네가 마음에 든다'는 취지의 말을 한 것으로 조사됐다. 넥스트키친은 컬리에 가정간편식 등을 납품하는 회사다.

박재현 기자 now@asiae.co.kr



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