동물 100여종 생활 직원 3명

열악한 환경 자해·이상 행동

경북 구미시의 한 동물원에서 살아있는 병아리가 뱀의 먹이로 제공된 사실이 알려지며 동물 학대 논란이 일고 있다.

7일 JTBC에 따르면 해당 동물원의 어린이 체험 공간에서 아이들이 쓰다듬던 병아리가 관람객들이 보는 앞에서 살아있는 상태로 뱀 먹이가 된 것으로 전해졌다. 살아있는 동물을 먹이로 제공하는 것은 현행법상 불법이다.

해당 동물원에는 100여 마리의 동물이 생활하고 있지만, 관리하는 직원은 3명에 불과했다. 동물들은 열악한 환경에서 감염 위험에 노출되어 있었다. 우리 안에는 오물과 먹이가 뒤섞여 있었다. 위생 관리 부실로 지난해에 조류 인플루엔자 항원이 검출되기도 한 것으로 전해졌다.

경북 구미시 한 동물원에서 학대 논란이 일고 있다. JTBC 캡처 AD 원본보기 아이콘

해당 동물원의 동물들 상태도 좋지 않았다. 원숭이는 몸을 움직이기 어려울 정도로 좁은 케이지에 갇혀서 지속해서 피부를 긁는 등 이상 행동을 보였다. 하이에나는 자신의 배설물을 먹었고, 호랑이는 입을 벌리고 혀를 내민 채 거의 움직이지 않았다. 사자는 우리 안을 반복해서 도는 행동을 했다. 이는 극심한 스트레스 환경에서 나타나는 대표적인 행동들이다.

조류관에는 악취가 가득했고, 앵무새 한 마리가 "안녕, 사랑해. 대한민국"이라며 혼잣말을 반복했다. 동물자유연대 관계자는 "앵무새들이 지능이 높은 애들이라 자해를 되게 많이 한다더라"고 설명했다.

한 관람객은 "마음이 아프다"며 "미어캣들도 살려달라고, 계속 사람들 보일 때마다 뛰어오고. 내가 이걸 보려고 왔나"라고 안타까워했다.

동물원 대표 A씨는 대부분 동물을 직접 국내외에서 사들였다며 동물이 좋아서 운영을 시작했다고 밝혔다. A씨는 JTBC에서 살아있는 동물을 먹이로 제공한 행위에 관해 묻자 "살아있냐"고 반문하는 등 명확한 답변을 피했다. 호주에서 온 캥거루들이 종일 움직이지 않는 것을 지적하자 "호주에서도 그렇게 뛰어다니진 않는 것 같다"고 해명했다.

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동물원은 열악한 환경에도 환경부 지정 생물다양성 관리 기관으로 등록된 것으로 확인됐다. 구미시 관계자는 "형식은 갖춰져 있다"며 "큰 문제가 없으면 기초 지자체 행정은 말로 (하는 것으로) 거의 다 끝난다"고 말했다. 해당 동물원도 법적 기준을 형식적으로 충족한 상태라 지자체의 적극적인 개입이 쉽지 않은 상황이다. 지자체는 시설 개선을 권고하는 행정지도를 진행하겠다고 밝혔지만, 강제력은 없다.

이소진 기자 adsurdism@asiae.co.kr



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