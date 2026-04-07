9일 ‘소주 전쟁’ 상영



왕사남 유해진 주연

한국수력원자력 고리원자력본부(본부장 이상욱)는 오는 9일 부산시 기장군 장안읍 고리스포츠문화센터 멀티공연장에서 최신영화 무료감상회 '고리 시네마데이'를 개최한다.

'고리 시네마데이'는 지역 주민들을 대상으로 매월 신작 영화를 무료로 상영하는 행사로서 고리원자력본부의 대표적인 문화 나눔 활동이다.

4월 상영작은 배우 유해진과 이제훈이 주연을 맡은 '소주 전쟁'이다. 1997년 IMF 외환위기 당시 글로벌 투자사에 의해 매각이 추진된 소주 회사에 얽힌 이야기를 담은 작품이다.

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고리원자력본부는 이번 영화상영회 관람객에게 무료로 팝콘과 음료를 제공할 예정이다.

고리시네마데이는 매월 둘째 주 목요일 오후 4시와 7시 두 차례 상영하며 매회 선착순 250명이 입장할 수 있다. 영화 관람 문의는 고리원자력본부 홍보부로 하면 된다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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