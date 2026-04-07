임직원 승용차 5부제 →2부제 강화

유연근무로 출퇴근 시간 분산

중소기업중앙회는 중동발 에너지 수급 불안이 지속되는 가운데 에너지 절약 실천을 위해 승용차 2부제를 시행한다고 7일 밝혔다.

중기중앙회 에너지절약 캠페인 포스터. 중기중앙회 AD 원본보기 아이콘

이번 조치는 지난 3월 24일 정부의 '에너지 절약 관련 국민행동'에 발맞춰 기존 캠페인을 보완·확대한 것으로, 보다 실효성 있는 생활 속 절감 활동을 중심으로 추진된다.

차량 운행과 출퇴근 방식 개선을 중심으로 실천 과제를 강화한다. 중기중앙회 임직원을 대상으로 승용차 운행을 기존 5부제에서 2부제로 시행을 강화하고, 중소기업협동조합과 회원사의 2부제 자율 참여를 유도한다.

출퇴근 시간대 에너지 사용 집중을 완화하기 위해 시차출퇴근제 등 유연근무를 활용한 출퇴근 시간 분산을 추진한다.

사업장 내 일상적 에너지 절감 활동도 병행 추진한다. 사무실에서는 사용하지 않는 전자기기 전원을 차단하고, 일회용품 사용 절감 등 친환경 근무환경 조성을 강화한다.

이밖에도 ▲적정 실내온도 준수(난방 20℃ , 냉방 26℃) ▲점심시간 일괄 소등·빈 회의실 소등 ▲대기 설비 전원 관리 강화 ▲엘리베이터 탄력 운행 등 건물 운영 효율화도 추진한다.

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김기문 중기중앙회장은 "차량 운행 감축과 유연근무 확대 등 일상 속 실천을 통해 중소기업계 전반에 에너지 절약을 적극 확산해 나가겠다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



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