'지금의 AI는 어둠 속 명문장가'

글은 잘 쓰지만 3차원 세계는 몰라

'AI의 대모'로 불리는 페이페이 리 스탠퍼드대 교수 겸 월드랩스 최고경영자(CEO)가 차세대 인공지능의 방향으로 '공간지능'을 제시했다.

'AI의 대모'로 불리는 페이페이 리 스탠퍼드대 교수 겸 월드랩스 최고경영자(CEO)가 차세대 인공지능의 방향으로 '공간지능'을 제시했다. AD 원본보기 아이콘

6일(현지시간) 리 교수는 미국 샌프란시스코 모스콘센터에서 열린 AI 콘퍼런스 '휴먼X'에 참석해, 앞으로의 AI는 단순히 언어를 다루는 수준을 넘어 실제 물리 세계를 이해하고 상호작용하는 능력을 갖춰야 한다고 말했다.

그는 현재의 대형언어모델(LLM) 중심 AI에 대해 "어둠 속에 사는 명문장가"에 비유했다. 글은 훌륭하게 쓸 수 있지만, 현실 세계가 어떻게 움직이는지는 제대로 알지 못한다는 뜻이다.

이어 "우리가 일상에서 하는 거의 모든 일은 3차원 세계와 공간, 움직임, 상호작용을 포함한다"며 "보고, 추론하고, 이해하고, 행동하는 능력이 바로 공간지능"이라고 설명했다. 또 이는 언어와 언어학을 넘어서는 개념이라고 강조했다.

공간지능은 리 교수가 2024년 창업한 스타트업 월드랩스의 핵심 연구 분야이기도 하다. 리 교수는 오랜 기간 학계에 있었지만, 생성형 AI 연구에는 막대한 연산 자원과 데이터, 우수한 인재가 필요해 더는 대학 안에서만 감당하기 어렵다고 판단해 창업에 나섰다고 밝혔다.

그는 'AI의 대모'라는 별칭에 대해서도 입장을 밝혔다. 처음에는 부담을 느꼈지만, 이를 거부하는 것이 오히려 다양한 분야 여성들의 기회를 좁히는 일일 수 있다고 생각하게 됐다고 말했다. 그러면서 여러 분야에 '대부'로 불리는 인물들이 많은데, 스스로 그렇게 부르는 경우도 적지 않다고 덧붙였다.

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리 교수가 이끄는 월드랩스는 지난 2월 기업가치 50억달러를 인정받아 10억달러 규모의 시리즈C 투자를 유치했다. 이 회사는 지난해 말 공개한 3차원 세계 모델 '마블'의 업데이트 버전인 '마블 1.1'도 이달 초 선보였다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



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