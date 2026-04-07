"이케아 매장을 달린다"…이케아코리아, '헤이 런' 참가자 모집
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5월16일 이케아 광명점·동부산점에서 개최
이케아패밀리 멤버 대상 750명 모집
이케아 코리아가 매장 내부를 달리는 이색 러닝 이벤트 '헤이 런(Hej Run)'을 다음달 광명과 부산에서 진행한다고 7일 밝혔다.
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헤이 런 참가자 모집은 4월8일부터 14일까지 진행된다. 행사는 5월16일 오전 8시부터 10시까지 이케아 광명점과 동부산점에서 열린다.
'헤이 런'은 제품을 둘러보는 공간으로 익숙한 이케아 매장을 5㎞ 길이의 러닝 코스로 재해석한 참여형 이벤트다. 참가자들이 매장 곳곳을 달리며 일상적인 공간을 새로운 시선으로 경험하고, 활력과 즐거움을 느끼는 동시에 건강하고 지속가능한 생활에 대한 영감을 얻을 수 있도록 기획했다.
참가 신청은 4월 8일부터 14일까지 이케아 공식 웹사이트에서 받는다. 이케아 무료 멤버십 프로그램 '이케아 패밀리' 멤버를 대상으로 광명점 350명, 동부산점 400명씩 총 750명의 참가자를 모집한다.
참가비는 2만원이며, 참가자에게는 기념 티셔츠를 제공하고, 완주자에게는 완주 메달과 푸드 바우처, 기념 키링을 증정한다.
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이케아 코리아 관계자는 "'헤이 런'은 이케아 매장을 새로운 시선으로 경험할 수 있도록 기획한 러닝 이벤트"라며 "앞으로도 이케아는 다양한 고객 접점에서 일상에 즐거움과 영감을 더하는 다양한 경험을 제안하겠다"고 말했다.
한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr
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