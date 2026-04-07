"이케아 매장을 달린다"…이케아코리아, '헤이 런' 참가자 모집

5월16일 이케아 광명점·동부산점에서 개최

이케아패밀리 멤버 대상 750명 모집

이케아 코리아가 매장 내부를 달리는 이색 러닝 이벤트 '헤이 런(Hej Run)'을 다음달 광명과 부산에서 진행한다고 7일 밝혔다.

헤이 런 참가자 모집은 4월8일부터 14일까지 진행된다. 행사는 5월16일 오전 8시부터 10시까지 이케아 광명점과 동부산점에서 열린다.

'헤이 런'은 제품을 둘러보는 공간으로 익숙한 이케아 매장을 5㎞ 길이의 러닝 코스로 재해석한 참여형 이벤트다. 참가자들이 매장 곳곳을 달리며 일상적인 공간을 새로운 시선으로 경험하고, 활력과 즐거움을 느끼는 동시에 건강하고 지속가능한 생활에 대한 영감을 얻을 수 있도록 기획했다.

참가 신청은 4월 8일부터 14일까지 이케아 공식 웹사이트에서 받는다. 이케아 무료 멤버십 프로그램 '이케아 패밀리' 멤버를 대상으로 광명점 350명, 동부산점 400명씩 총 750명의 참가자를 모집한다.

참가비는 2만원이며, 참가자에게는 기념 티셔츠를 제공하고, 완주자에게는 완주 메달과 푸드 바우처, 기념 키링을 증정한다.

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이케아 코리아 관계자는 "'헤이 런'은 이케아 매장을 새로운 시선으로 경험할 수 있도록 기획한 러닝 이벤트"라며 "앞으로도 이케아는 다양한 고객 접점에서 일상에 즐거움과 영감을 더하는 다양한 경험을 제안하겠다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



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