"추경서 불필요 예산 삭감하고 국민생존 7개 사업 포함해야"

장동혁 국민의힘 대표는 7일 이재명 대통령에게 "국민 삶이 큰 어려움에 빠져있는 만큼 지금은 정치의 모든 역량을 민생에 집중해야 할 때"라면서 "이제라도 대통령이 국정운영의 기조를 전면적으로 바꿔주길 바란다"고 말했다.

장 대표는 이날 서울 청와대 본관 인왕실에서 열린 여·야·정 민생경제협의체 회담 및 오찬에서 모두발언을 통해 "이 대통령이 국정운영의 기조를 바꾸고 나라와 국민을 위해 올바른 정책을 추진한다면 야당도 얼마든지 협력하고 힘을 보탤 것"이라며 이같이 밝혔다.

장 대표는 우선 정부가 내놓은 26조원 규모 추가경정예산안과 관련 "꼭 필요한 곳엔 지원해야 마땅하나, 국민 70%에게 현금을 나눠주는 방식이라면 물가·환율에 악영향을 줄 수 있다"면서 "이른바 김어준 방송이었던 TBS 지원에 49억원, 중국인 관광객 짐 날라주는 사업 등에 306억원, 아파트 베란다 태양광 사업 250억원, 농지 투기 전수조사비 587억원 등은 이번 추경에 맞지 않는 대표적 사업"이라고 했다.

이어 장 대표는 "정작 기름값 때문에 생계를 위협받는 화물차, 택배 등에 대한 지원은 빠져있고 농·수·축산업 지원도 턱없이 부족하다"면서 "국민의힘은 추경안에서 불필요·부적절한 예산을 삭감하고 국민 생존 7대 사업을 제시했는데, 이것이 반드시 포함되도록 해 달라. 이것이 협치의 시작"이라고 전했다.

장 대표는 특히 1500원대를 돌파한 원·달러 환율과 관련해 "지난 정부에서 환율이 1450원을 넘었을 때 대통령은 국민자산의 7%가 날아갔다고 비판 한 바 있는데, 같은 방식대로라면 국민 자산의 13% 이상이 날아간 것"이라면서 "통화량을 늘리는 데 대해선 신중히 처리해야 한다. 대통령이 나서 미국 등과 보다 적극적인 대책을 마련해야 할 때"라고 했다.

부동산에 대해선 "정부가 강남의 집값이 내렸다고 홍보하나 강남을 제외한 다른 지역은 집값이 다 올랐고, 풍선효과가 경기·인천까지 미치고 있다"면서 "지옥으로 가는 길은 선의로 포장돼 있다는 말처럼 대통령의 뜻이 어디 있든 현장의 국민들은 갈수록 더 힘들어지고 있다. 많은 전문가가 이야기하는 재개발 재건축을 활성화하는 것처럼 공급 확대 방안을 적극적으로 추진하고 시장을 왜곡하는 과도한 규제는 풀어야 한다"고 했다.



대구·경북 및 대전·충남 행정통합이 불발된 데 대해서는 "통합 자체를 반대한 것이 아니라 내용상 이견이 있었던 것"이라고 했다. 이 대통령이 부산글로벌허브도시특별법과 관련해 '대표적 포퓰리즘 법안'이라고 지적한 데 대해선 "그동안 국회 상임위원회 단계에서 여야 합의로 통과됐기에 국회에서 속도를 내서 빨리 통과해 줬으면 좋겠다고 말씀해 주면 좋겠다"면서 "이 법은 부산만의 문제가 아니라 대한민국의 미래를 결정하는 중요한 법안"이라고 했다.

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장 대표는 "경제와 민생 살피기에도 시간이 부족한데, 조작기소 국정조사 같은 일로 시간을 허비해서는 안 된다고 생각한다"면서 "국민들 사이에서는 공소 취소한다고 물가가 떨어지냐는 말까지 나오고 있다. 진짜 국민의 삶의 어떤지 챙겨보고 야당의 목소리에도 더 귀를 기울여 주길 바란다"고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



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