국회추천 위원 4명 위촉 절차 마무리

24일 회의서 부지적합성 조사계획 논의

새울원자력발전소 전경. 한국수력원자력 AD 원본보기 아이콘

고준위방사성폐기물관리위원회는 국회 추천 위원 4인의 위촉 절차가 8일자로 마무리됨에 따라 고준위위원회 전체 9인 체제가 완성됐다고 7일 밝혔다.

이번에 위촉된 국회 추천위원은 ▲한병섭 원자력안전연구소 소장 ▲조남찬 대덕이에스(ES) 대표이사 ▲김병기 한국원자력국민연대 고문 ▲정용훈 카이스트 교수 등 4인으로, 원자력 관련 안전·산업·에너지 등 각 분야 전문가들로 구성됐다.

그동안 정부 추천 위원 5인 체제로 운영돼 온 고준위위원회는 이번에 국회 추천 위원들의 합류로 완전한 심의·의결 체제를 갖추게 됐다.

고준위위원회는 오는 24일 서울 종로구에 있는 석탄회관에서 제3차 회의를 열고 부지적합성 조사계획 등 고준위 방사성폐기물 관리 이행안(로드맵)을 위한 핵심 안건들을 심의할 계획이다.

부지적합성 조사계획은 고준위방사성폐기물 관리시설의 부지선정 전 과정에 걸친 청사진을 보여주는 중장기 계획으로 본격적인 부지 선정 작업의 첫 단추에 해당한다.

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김현권 고준위위원회 위원장은 "국가적 난제인 고준위 방사성폐기물 관리 문제 해결을 위해 여야가 함께하는 위원회 구성이 완료된 것은 매우 뜻깊은 일"이라며 "앞으로 투명하고 공정하게 부지 선정 절차를 관리해 국민 안전을 최우선으로 정책을 추진해 나가겠다"라고 밝혔다.

강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr



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