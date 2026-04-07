화순군, 자원안보 위기 대응 '에너지 절약 대책' 추진

차량 2부제·공영주차장 5부제

공공조명 단축 등 비상대응 돌입

전남 화순군은 중동 지역 정세 불안에 따른 국제유가 상승과 산업통상자원부의 자원안보 위기 '경계' 단계 발령(3일)에 따라 '에너지 절약 대책'을 추진한다고 밝혔다.

이번 대책은 공공부문이 선제적으로 에너지 절약을 실천해 군민 참여를 유도하고, 전력 수급 안정에 기여하기 위해 마련됐다.

먼저 군은 오는 8일부터 공직자 차량 2부제와 카풀 등 차량공유제를 시행하고, 직원들의 출퇴근 편의를 위해 광주 노선 통근 버스(대형버스 1대)를 운행할 계획이다. 지역 내 공영주차장을 대상으로 5부제를 시행해 군민들의 자발적인 에너지 절약 동참을 유도할 방침이다.

청사 내 에너지 절감 조치도 강화된다. 복도 조명을 소등하고, 실내 냉·난방기 사용을 5월 31일까지 중단하는 한편, 개인용 전자기기 사용 자제 등을 통해 전력 사용을 최소화할 계획이다.

이와 함께 군내 가로등과 주요 공공시설물의 조명 운영 시간도 단축된다. 군은 가로등 1만 6,264개소의 점등 시간을 일몰 30분 후부터 일출 30분 전까지로 조정해 야간 전력 소비를 줄일 계획이다.

또 남산공원과 만연천은 평일 야간조명을 운영하지 않으며 주말에는 일몰부터 오후 9시까지 운영한다. 개미산 전망대는 일몰부터 오후 9시 30분까지, 개미산 폭포는 오전 10시부터 오후 8시 30분까지, 하니움 내부는 일몰부터 오후 9시까지로 각각 운영 시간이 단축된다.

AD

다만 꽃강길 음악분수와 '화순 봄꽃 축제' 기간(17~26일)에는 남산공원 시설을 정상 운영해 군민 불편을 최소화할 계획이다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>