도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 제시한 협상시한을 앞두고 미 국방부가 예정됐던 공식 언론 브리핑을 갑자기 취소했다.

6일(현지시간) 더힐에 따르면, 미국 동부시간 기준 7일 오전 8시(한국시간 7일 밤 9시) 미 국방부 청사에서 열릴 예정이었던 피트 헤그세스 국방장관과 댄 케인 합참의장의 합동 브리핑을 전격 취소했다. 국방부는 이번 브리핑 취소에 대한 구체적 이유는 밝히지 않았다고 더힐은 전했다.

이번 미 국방부 브리핑은 트럼프 대통령이 호르무즈 해협 재개방을 조건으로 이란에 내건 최종 시한인 미 동부시간 기준 7일 오후 8시(한국시간 8일 오전 9시)를 불과 12시간 남겨둔 시점에 열릴 예정이라 미국 안팎의 언론들의 관심이 집중돼있었다.

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한편 트럼프 대통령은 이날 백악관 브리핑에서도 헤그세스 장관 및 케인 합참의장과 함께 나와 이란이 협상시한까지 합의하지 않으면 이란의 주요 인프라를 철저히 파괴하겠다고 경고했다. 트럼프 대통령은 "내일 밤 12시(한국시간 8일 오후 1시)까지 이란의 모든 교량이 파괴되고 모든 발전소가 폭발해 다시는 사용할 수 없게 될 수 있다"고 압박했다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr



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