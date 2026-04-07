강상구 나주시장 권한대행 현장방문

배꽃 개화기 갑작스러운 우박 쏟아져

약 20% 배 농가 피해 우려…신속 복구

강상구 나주시장 권한대행(가운데)이 지난 6일 우박 피해를 본 노안면의 배 농가를 방문해 피해 상황을 확인하고 농민들의 애로를 청취했다. 나주시 제공 AD 원본보기 아이콘

전국 최대 배 주산지인 전남 나주시에 지난 6일 오후 굵은 우박이 떨어져 개화기에 접어든 배꽃이 일부 손상되는 피해가 발생했다. 평년보다 일찍 개화가 시작된 상황에서 우박이 쏟아져 농가 피해가 우려되는 상황이다.

배꽃 수정 시기는 수확량과 품질을 좌우하는 중요한 단계로 일부 농가가 이미 수정 작업을 시작한 가운데 갑작스러운 우박으로 인한 피해가 발생해 농민들의 시름이 깊어지고 있다.

이번 우박으로 인해 배꽃의 약 20%가 피해를 본 것으로 잠정 집계됐으며 피해 면적은 약 690㏊에 이를 것으로 예상된다.

이날 강상구 나주시장 권한대행은 노안면 금동리 피해 농가를 직접 방문해 피해 상황을 점검하고 농민들을 위로했다. 강 시장권한대행은 "농민들의 피해를 최소화할 수 있도록 신속한 복구 지원과 행정적·재정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

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기상청은 이날 나주 지역에 5.5㎜의 강수량을 기록했다고 밝혔으며 나주시는 관계 기관과 긴밀히 협력해 피해 농가의 어려움을 덜고 신속한 복구 지원에 최선을 다할 계획이다.

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



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