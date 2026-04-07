하나은행은 지난 6일 서울시 중구 을지로 본점에서 공공배달애플리케이션 업체 먹깨비와 지역 소상공인 지원 및 공공배달앱 이용 활성화를 위한 전략적 업무 제휴를 체결했다고 7일 밝혔다.

이번 제휴는 최근 고물가와 수수료·인건비 등 비용 증가로 어려움을 겪고 있는 소상공인의 경제적 부담을 완화하고 공공배달앱 이용 촉진을 위해 마련됐다.

이번 제휴를 통해 하나은행은 먹깨비 가맹점주 대상 전용 금융상품 출시, 정책 금융 연계 등 실질적인 금융 혜택을 제공하고 안정적인 사업 기반을 지원할 예정이다.

하나은행은 지난 3월 인천신용보증재단에 15억원을 추가 출연해 먹깨비 가맹점주를 포함한 공공배달앱을 이용 중인 인천지역 소상공인에 225억원 규모의 금융지원을 실시하고 있다.

또한 전용 제휴카드 출시, 할인 쿠폰 제공, 국내 거주 외국인 대상 배달 서비스 연계 등을 통해 먹깨비 이용 손님에게 편익을 제공하는 동시에 가맹점주의 실질적인 매출 증대를 지원할 계획이다.

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점주권 내 소상공인 대상 먹깨비 입점 안내, 금융상담 제공 등 현장 중심 마케팅도 이어갈 예정이다.

하나은행 관계자는 "이번 협력을 통해 지역 소상공인의 금융 부담을 완화하고 매출 성장을 지원하는 동시에, 소상공인의 자생력을 높이는 현장 중심의 포용금융을 적극 시행하겠다"며 "지방자치단체 및 소상공인 단체와도 긴밀히 협력해 민관이 함께 만드는 지속가능한 배달 생태계를 조성하겠다"고 밝혔다.

서유석 하나은행 기업그룹 부행장(사진 오른쪽)과 김영호 리테일그룹장(사진 왼쪽)이 6일 업무제휴 협약식에서 김주형 먹깨비 대표(사진 가운데)와 함께 협약서를 들고 기념 촬영을 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



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