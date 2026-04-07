"증명된 성과로 더 큰 영천 완성"

"검증된 리더십으로 중단 없는 영천 발전"

최기문 영천시장 예비후보가 7일 예비후보자 등록을 마치고 충혼탑에서 참배한 뒤, 오전 11시 망정우로지생태공원 야외무대에서 출마를 공식 선언하며 지난 8년간의 성과를 바탕으로 '더 큰 영천' 완성 의지를 밝혔다.

이날 출마 선언은 시민들의 대표 휴식 공간인 우로지에서 열려, 시민과 함께 만들어온 변화와 앞으로의 비전을 공유하는 자리로 진행됐다.

최기문 영천시장 예비후보가 7일 예비후보자 등록을 마쳤다. 최기문 선거사무소 제공 AD 원본보기 아이콘

최 예비후보는 연설에서 "정치는 말이 아니라 구체적인 지표와 결과로 증명하는 것"이라며 "지난 8년간 영천은 눈에 보이는 성과로 확실한 변화를 만들어왔다"고 강조했다.

실제로 영천은 민선7·8기 동안 누적 4조 3,528억 원 규모의 투자 유치를 이끌어내며 산업 기반을 획기적으로 강화했고, 2025년 상반기 고용률 68.3%로 경북 시 단위 1위를 기록하는 등 지역경제 전반에서 괄목할 성과를 거뒀다.

특히 법인지방소득세가 4년 연속 증가하며 자생적 성장 기반을 더욱 든든히 다졌다는 평가다.

인구 분야에서도 의미 있는 변화가 나타났다. 영천은 합계출산율 전국 시 단위 1위와 귀농 인구 전국 1위를 기록하며, 아이 낳기 좋은 도시, 사람이 모여드는 도시로 자리매김했다.

행정 혁신 성과 역시 두드러진다.

영천시는 종합청렴도에서 경북 최고 수준을 달성하고, 2025년 지방정부 혁신평가에서 우수기관으로 선정되는 등 '경북에서 가장 일 잘하는 도시'로서 위상을 확립했으며 적극행정을 통한 생활밀착형 정책 추진으로 시민 체감도를 높였다는 평가도 이어지고 있다.

최 예비후보는 "영천은 지금 중요한 전환점에 서 있다"며 "이미 증명된 혁신 역량과 추진력으로 대형 사업들을 중단 없이 완성해 나가야 할 시기"라고 강조했다. 이어 "영천의 미래가 걸린 소중한 시기에 초보자에게 맡겨 영천의 성장을 멈추게 할 수 없다"고 말했다.

이어 최 예비후보는 "영천의 미래는 확고하다"고 밝히며 세 가지 미래 비전을 제시했다.

첫째, 첨단 산업 거점 구축을 통해 영천의 산업 지도를 근본적으로 바꾸겠다는 구상이다.

미래 모빌리티와 신산업을 집중 육성해 산업 구조를 대개조하고, 청년들이 꿈을 펼칠 수 있는 양질의 일자리를 지속적으로 창출하겠다고 밝혔다.

둘째로는 글로벌 문화관광 랜드마크 조성이다.

천혜의 자연 자원과 문화 자산을 활용한 레저·문화 복합단지를 구축해 세계인이 찾는 고품격 관광 명품도시로 도약시키겠다는 계획이다.

셋째로는 사통팔달 교통망과 미래형 도시 조성이다. 대구도시철도 영천 연장을 차질 없이 추진하고, 원도심을 대대적으로 정비해 도시의 활력을 회복하는 한편, 복지 사각지대 없는 따뜻한 도시를 실현하겠다고 밝혔다.

최 예비후보는 "출산율 1위, 귀농 1위, 고용률 1위, 그리고 법인지방소득세 4년 연속 상승은 시민과 함께 만든 위대한 성과"라며 "검증된 실력으로 더 큰 영천을 완성하겠다"고 강조했다.

끝으로 그는 "더 낮은 자세로, 더 뜨겁게 일하겠다"며 "자부심 넘치는 영천을 시민과 함께 반드시 만들어가겠다"고 밝혔다.

출마선언을 마친 최 예비후보는 영천공설시장을 시작으로 본격적인 현장 행보에 나섰다.

공설시장 상인회 임원들과 만나 시장 상권의 어려움을 청취한 데 이어, 상공회의소에서 청년 창업가들과 소통하고 장애인복지관과 야사종합사회복지관을 찾아 이용자들의 다양한 이야기에 귀를 기울였다.

이후에는 거리로 나가 시민들과 인사를 나누며 하루 일정을 이어갈 예정이다.

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이번 첫 행보는 청년, 장애인, 취약계층, 노인 등 다양한 계층을 직접 찾아가는 민생 중심 일정으로, 시민과 함께하는 현장 정치의 의지를 보여주었다.

영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



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