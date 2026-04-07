안전·교통·프로그램 혁신까지… 성공 개최 기반 구축

경남 진주시는 7일 시청 시민 홀에서 '제25회 진주 논개제 추진상황 보고회'를 갖고, 안전하고 성공적인 축제 개최를 위한 준비 상황을 종합적으로 점검했다.

이날 보고회에는 조규일 진주시장과 유관 기관·단체, 관계 공무원 등 40여 명이 참석한 가운데 관광진흥과의 총괄 보고를 시작으로, 20여 개 부서장과 유관기관, 축제 주관단체의 분야별 추진 상황 보고와 문제점 등에 대한 심도 있는 논의 순서로 진행됐다.

진주시, ‘제25회 진주논개제’ 추진 상황 보고회 진행 현장 사진 AD 원본보기 아이콘

진주시는 축제 기간에 연휴가 이어져 많은 관광객이 몰릴 것으로 예상돼 안심하고 편리하게 축제를 즐길 수 있도록 친절하고 청결한 손님맞이와 자원봉사 교육에 집중하기로 했다.

특히 행사장별 안전대책 수립, 안전 보험 가입, 행사 별 안전요원 배치 등 안전관리에도 총력을 다하기로 했다. 또한, 시는 임시주차장 조성과 교통 통제, 축제장 인근 점검, 인파 관리에 있어서도 진주경찰서, 진주소방서 등 유관기관과 긴밀한 협조 체제를 구축한다는 방침이다.

올해로 25회째를 맞이한 진주 논개제는 5월 2일 축제의 백미인 '의암별제'를 시작으로, 5월 5일까지 4일간 진주성과 진주대첩 역사공원 일원에서 개최된다. 올해 제25회 진주 논개제의 가장 큰 변화는 '교방 배움' 프로그램의 체계화와 인공지능(AI) 기술을 활용한 신규 체험 콘텐츠(Contents)의 도입이다.

특히 전통 교방 문화의 단순한 관람을 넘어 어린이부터 어른까지 직접 배우고 참여하는 방식으로 전환한다. 따라서 전 세대가 공감하고 즐길 수 있는 공연과 체험 행사를 마련해 풍성한 볼거리와 감동을 선사할 계획이다.

AD

진주시 관계자는 "축제의 성공은 완벽한 준비에 있으므로 성공적이고 안전한 축제가 될 수 있도록 미비점과 보완할 사항을 면밀히 점검해 한 건의 안전사고도 발생하지 않도록 축제 준비에 최선을 다하겠다"라고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>