주거 공간에 맞게 자유롭게 조절해 설계

16종 컬러 도어·20종 상판 옵션 제공

에넥스가 원하는 규격과 디자인으로 설계할 수 있는 '오로라(Aurora) 시스템 주방가구'를 출시했다고 7일 밝혔다.

오로라 시스템 주방가구. 에넥스 AD 원본보기 아이콘

오로라 시스템 주방가구는 기존의 규격화된 주방 가구 모듈을 넘어 고객의 실제 주방 구조와 라이프스타일에 맞춰 정교하게 조율하는 커스터마이징 경험을 극대화한 제품이다.

에넥스는 주방의 숨은 공간까지 효율적으로 활용할 수 있도록 '비규격 사이즈 무상 제작' 서비스를 제공한다. 빈틈없이 공간을 채우는 100% 맞춤 제작 시스템을 구현했다.

주방의 너비와 높이를 주거 공간의 특성에 맞춰 세밀하게 조정할 수 있어, 협소한 공간이나 독특한 구조에서도 최상의 동선과 수납 효율을 실현한다. 사용자의 취향과 공간의 가치를 완벽하게 연결하는 에넥스만의 차별화된 공간 솔루션을 적용했다.

디자인은 클린 화이트부터 자연의 색감을 옮겨온 포그 그린, 딥한 무드의 티탄 블루 등 총 16가지 도어 컬러로 구성돼있다. 여기에 20여 종의 인조대리석 상판 옵션을 더해, 취향과 전체 인테리어 톤에 맞춘 다양한 조합의 주방 공간을 구성할 수 있다.

하드웨어와 소재도 프리미엄급으로 적용했다. 포름알데히드 방출량을 최소화한 E0 등급의 자재를 사용하고 고밀도 LX지인 보르떼 보드를 적용해 뒤틀림 없는 내구성을 확보했다. 가구 하드웨어 전문 기업인 독일 헤펠레(Hafele)사의 댐핑힌지와 언더레일을 탑재해 도어 개폐 시의 정숙함과 부드러운 사용감을 구현했다.

사용자의 동선을 고려해 슬라이드 후드, 가스 쿡탑 등 필수 빌트인 기기와 주방 가전이 늘어나는 트렌드에 맞춰 '키큰 가전 수납장'을 옵션으로 제공한다. 좁은 공간에서도 수납 효율을 극대화할 수 있도록 했다.

에넥스몰에서는 신제품 출시를 기념해 오로라 시스템 주방가구 구매 고객 전원에게 '멀티 에어프라이어'를 증정하는 이벤트를 진행하고 있다.

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에넥스 관계자는 "오로라 시리즈는 가구가 공간에 맞춰지는 것이 아니라, 고객의 삶과 취향에 맞춰 공간이 재구성될 수 있도록 기획된 제품"이라며 "앞으로도 전문적인 맞춤 시공 서비스와 차별화된 소재를 통해 고객의 삶의 질을 높이는 주방 문화를 선도해 나갈 것"이라고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



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