제주올레 27개 코스 완성

길 위에서 제주 여행 문화 바꿨다

2010년대 전국에 걷기 열풍을 일으킨 서명숙 사단법인 제주올레 이사장이 7일 별세했다. 향년 68세.

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고인은 서귀포시에서 태어나 신성여자고등학교와 고려대 교육학과를 졸업했다. 이후 월간지 '마당'과 '한국인' 등에서 기자로 활동했다.

1989년 '시사저널' 창간 멤버로 합류한 뒤 정치부 기자와 정치팀장, 취재1부장을 거쳤고, 시사지 최초의 여성 편집장을 지냈다. 2005∼2006년 인터넷신문 '오마이뉴스' 편집국장을 끝으로 언론계를 떠났다.

고향 제주로 돌아온 고인은 2007년 9월 사단법인 제주올레를 발족하고 제주올레 1코스를 열었다. 이후 2022년 27번째 코스인 18-2코스를 개장하며 제주를 순수 도보로 여행할 수 있는 제주올레 27개 코스, 총 437㎞를 완성했다.

그는 생전 "올레길은 나 자신의 삶을 다시 일으켜 세운 행복한 종합병원"이라며 걷기가 심신을 회복하고 삶을 다시 추스를 수 있게 했다고 말해왔다.

제주올레는 국내를 넘어 해외로도 확산됐다. 일본 규슈올레와 몽골올레가 개설되며 걷는 여행 문화의 모델로 자리 잡았다.

고인은 이런 공로로 대통령 표창(2009·2017), 재암문화상(2010), 일가재단 일가상 사회공익부문(2013), 국민훈장 동백장(2017), 한국YWCA연합회 한국여성지도자상 대상(2021), 제주 그린어워드 헤리티지 공로상(2025) 등을 받았다.

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빈소는 제주 서귀포의료원 장례식장에 마련됐다. 영결식은 10일 오전 9시 제주올레 6코스 서복공원 잔디광장에서 열린다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



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