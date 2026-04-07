포항 발전 비전 공유하며 지지세 결집 '가속도'

안승대 전 포항시장 예비후보가 이철우 경북도지사 예비후보에 대한 공식 지지를 선언하며, 당내 경선을 앞두고 이 후보를 향한 포항 지역의 지지세 결집이 본격화되고 있다.

안승대 전 예비후보는 이철우 예비후보가 보여준 탁월한 도정 운영 능력과 경북 발전의 거시적 안목에 깊은 신뢰를 보내며 전격적인 지지를 결심한 것으로 알려졌다.

안승대 전 포항시장 예비후보(오른쪽). AD 원본보기 아이콘

특히, 포항을 단순한 산업 도시를 넘어 기업과 기술, 사람이 융합하는 '지능형 플랫폼 도시'이자 '세계와 미래로 열린 환동해 중심도시'로 도약시키겠다는 큰 틀의 방향성에 전적인 공감을 표명했다.

안 전 예비후보는 평소 포항의 미래 경쟁력 확보를 위해 ▲글로벌 강철도시 브랜딩 ▲AI·로봇·방위산업특구 조성 ▲수소트램을 통한 원도심 부활 ▲대규모 해상풍력 단지 유치 ▲중입자 암 치료센터 설립 등의 필요성을 거듭 강조해 온 만큼, 이러한 포항의 숙원 과제들을 가장 힘 있게 추진할 적임자가 바로 이철우 예비후보라는 점을 분명히 했다.

이에 대해 이철우 예비후보는 "안승대 전 예비후보님의 큰 결단과 지지에 깊이 감사드린다"며, "포항 시민들의 염원이 담긴 훌륭한 지역 발전 청사진들을 함께 공유하며, 포항을 동해를 거쳐 세계로 연결되는 '21세기 지중해'이자 대한민국을 먹여 살릴 첨단 산업의 심장으로 확실히 견인하겠다"고 화답했다.

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이번 안승대 전 예비후보의 지지 선언으로 이철우 예비후보는 지역 현안에 대한 정책적 공감대를 한층 두텁게 다지는 동시에, 다가오는 당내 경선과 본선에서 포항 지역 당원 및 유권자들의 강력한 지지를 이끌어낼 확고한 동력을 확보한 것으로 평가된다.

영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



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