군수 권한대행 체제에 따른

긴급 간부공무원 회의 개최



경남 고성군은 이상근 고수가 제9회 전국동시지방선거 예비후보자로 등록함에 따라 「지방자치법」 제124조에 근거해 군수 권한대행 체제로 전환하고 군청 중회의실에서 긴급 간부공무원 회의를 개최했다.

고성군, 군수 권한대행 체제에 따른 긴급 간부공무원 회의 개최. AD 원본보기 아이콘

지난 6일 오후 열린 회의는 류해석 부군수(권한대행) 주재로 전 부서장과 읍면장이 참석한 가운데, 군정 공백을 최소화하고 법정사무의 차질 없는 수행 등 안정적인 조직 운영을 당부하기 위해 마련됐다.

류 권한대행은 회의에서 권한대행 체제하에서 흔들림 없는 행정 서비스를 제공하고, 특히 현재 진행 중인 주요 현안 사업들이 중단없이 추진될 수 있도록 부서장과 읍면장의 특별한 관리를 지시했다.

이어 오는 6월 3일에 실시되는 제9회 전국동시지방선거와 관련하여 선거철 공무원의 엄정한 정치적 중립은 선택이 아닌 의무임을 강조하며, 공직기강 확립과 품위 훼손 행위 금지에 각별한 주의를 기울여줄 것을 강력히 당부했다.

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류 권한대행은 "군수 부재로 인해 행정 공백이 발생하지 않을까 우려하는 군민이 없도록, 전 공직자가 흔들림 없이 본연의 업무에 매진해달라"고 말했다.

영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



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