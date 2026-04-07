부산진해경제자유구역청이 글로벌 공급망 재편 흐름에 대응해 투자 전략 재정비에 나섰다.

부산진해경제자유구역청(청장 박성호)은 지난 6일 전문가 초청 특강을 열고 'BJFEZ 미래 역할 및 경쟁력 강화 방안'을 주제로 강연을 진행했다고 7일 알렸다.

이번 특강은 글로벌 투자환경 변화에 맞춰 경자청의 역할을 재점검하고 향후 투자유치 및 개발 전략 방향을 모색하기 위해 마련됐다. 강연에는 항만·물류 인프라 분야 경험을 갖춘 삼일회계법인 유옥동 전무가 참여했다.

이날 강연에서는 공급망 불확실성이 상시화되면서 안정성과 전략성을 갖춘 지역에 대한 투자 선호가 높아지고 있다는 점이 주요 흐름으로 제시됐다. 단일 글로벌 허브 중심에서 벗어나 권역별 지역 허브로 투자가 확대되는 추세도 짚었다.

부산진해경제자유구역청이 지난 6일 전문가 초청 특강을 진행하고 있다. AD 원본보기 아이콘

이에 따라 부산진해경제자유구역은 트라이포트 기반 동북아 공급망 허브로서 이러한 흐름과 부합하는 경쟁력을 갖추고 있다는 분석이 나왔다. 항만·공항·배후단지를 연계한 구조와 복합성, 확장성 측면에서 차별성이 있다는 평가다.

강연에서는 지난해 수립된 'BJFEZ 2040 발전계획'의 전략 방향을 점검하고, 동북아 복합물류·산업 플랫폼으로의 전환 필요성도 제시됐다.

단순 물류 기능을 넘어 제조·가공·조립·연구개발(R&D)이 결합된 고부가가치 복합 물류로 전환하고, 중간 가공 및 재조정 거점 역할을 강화해야 한다는 것이다.

또 항만·공항·배후단지를 물리적·운영적으로 통합한 시스템 구축과 함께 디지털 전환, 친환경 인프라 확충을 병행해야 한다는 방향도 제시됐다.

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박성호 청장은 "글로벌 공급망 재편 속에서 부산진해경제자유구역의 전략적 가치가 커지고 있다"며 "복합물류·산업 플랫폼 구축과 고부가가치 산업 생태계 조성을 통해 투자자가 먼저 찾는 지역으로 도약하겠다"고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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