카카오뱅크, 모임통장 제휴사 혜택 제공 '브랜드포켓' 출시

카카오뱅크는 모임통장 이용 고객에게 다양한 제휴사 혜택을 제공하는 서비스인 '브랜드포켓'을 출시했다고 7일 밝혔다. 첫 번째 제휴로 하나투어와 함께한 '모임통장 하나투어포켓'이다.

이번에 선보이는 브랜드포켓은 모임통장 내에서 제휴사 미션을 수행하면 혜택을 받을 수 있는 서비스다.

모임주가 '하나투어포켓 만들기'를 통해 개설한 뒤 모임비 일부를 포켓으로 옮겨 담으면 미션에 참여할 수 있다. 이후 30일간의 '돈 모으기' 미션을 완료하면 다양한 제휴 혜택이 제공된다.

첫 제휴 상품인 모임통장 하나투어포켓은 오는 다음달 18일까지 가입할 수 있으며 10만~200만원까지 목표 금액을 설정해 30일 동안 미션에 참여할 수 있다.

미션 첫날에는 1만원 이상을 포켓에 옮기면 100원부터 최대 10만원까지의 '하나투어 랜덤 마일리지 쿠폰'을 받을 수 있다. 15일차에 목표 금액의 50%를 달성하면 15만원 상당의 여행 할인 쿠폰팩이 제공되며 30일차에 최종 목표를 달성하면 미션이 완료된다.

미션을 성공한 모임 중 10개 팀을 추첨해 최대 300만원 상당의 여행 경비 지원금도 제공할 예정이다. 추첨은 7월2일 진행된다.

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모임주와 모임원이 함께 참여할 수 있는 미션 '그림 완성하기' 이벤트도 마련됐다. 하루 한 조각씩 9조각의 그림을 완성하면 최대 1만원의 현금 캐시백이 지급된다.

카카오뱅크는 "모임통장에 제휴형 서비스 브랜드포켓을 도입해 차별화된 고객 경험을 제공하고자 했다"며 "앞으로도 다양한 기업들과 협업해 모임 활동에 실질적인 도움이 되는 혜택을 확대해 나갈 계획"이라고 전했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



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