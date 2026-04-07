우정장학회는 7일 창원서부경찰서와 건전한 청소년 육성 및 장학 지원을 위해 협약을 체결했다.

우정장학회와 창원서부경찰서 협약 단체 사진. AD 원본보기 아이콘

협약은 경제적 어려움을 겪고 있는 청소년을 위해 실질적 지원 활동을 통한 조화로운 청소년의 성장문화 조성에 기여하기 위해 마련됐다.

주요 협약내용은 소외계층 및 저소득층 등 어려운 경제적 사정 속 지원이 필요한 청소년을 경찰서에서 선정해 추천하면 장학회에서 안정적인 사회 정착을 위해 지원하는 내용이다.

선정 대상은 학업에 열의는 있으나 경제적 이유로 학업 중단 등 도움이 필요한 청소년, 보호자가 없거나 보호자가 있어도 실질적으로 보호자의 보호를 받지 못하는 청소년, 가정폭력-아동학대 등 위기 상황 속에서 지원이 필요한 청소년 등이다.

향후 계획으로 업무협약에 따라 추진하는 과정의 다양한 홍보활동을 협조키로 했으며, 여성청소년과장의 주관 심의, 대상자 선정 후 우정장학회로 추천하는 방식이다.

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한편 협약에는 이병태 창원서부경찰서장과 관계자, 우정장학회 최흥열 회장, 동상원 부회장, 신철우 사무총장이 함께 참석했다.

영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



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