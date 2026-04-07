독서+생성형 AI' 공모사업 싹쓸이

전남교육청고흥평생교육관이 지식정보 취약계층 및 어린이를 위한 독서진흥사업에 잇따라 선정되며 지역 내 융합형 독서 문화 확산에 앞장서고 있다.

고흥평생교육관은 최근 '2026년 도서관과 함께 책 읽기'와 '2026년 이야기가 있는 코딩' 등 2개 공모사업에 연이어 선정되는 쾌거를 거뒀다고 7일 밝혔다.

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먼저 '2026년 도서관과 함께 책 읽기' 사업은 과역지역아동센터 아동 15명을 대상으로 총 15회에 걸쳐 진행된다. 참여 아동들은 사서 및 독서 전문 강사와 함께 주제 도서를 읽고 독후 활동을 진행하며, 작가와의 만남, 도서관 이용 교육 및 시설 견학 등 다채로운 프로그램을 통해 책과 친숙해지는 기회를 갖게 된다.

다가오는 여름방학에는 초등학생을 대상으로 한 창의융합형 프로그램 '2026년 이야기가 있는 코딩'이 총 4회차 과정으로 운영될 예정이다. 이 프로그램은 전통적인 독서 활동에 최신 디지털 교육을 접목한 것이 특징이다.

학생들은 책을 읽고 핵심 요소를 파악한 뒤, 생성형 AI를 활용해 자신이 상상한 이미지를 직접 구현해 본다. 나아가 이를 바탕으로 코딩 활동을 통해 최종 결과물을 만들어 내며 논리적 사고력과 문제해결력을 동시에 기를 수 있을 것으로 기대된다.

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오준헌 관장은 "지역 초등학생들이 다양한 독서 활동을 함께 경험하며 미래 핵심 역량을 키울 수 있도록 배움과 성장을 지속할 수 있는 환경을 조성해 나가겠다"고 밝혔다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



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